مرتضى يهاجم مسؤولي الاتحاد الإفريقي بسبب الخطيب

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

مرتضى منصور

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عضوا بلجان الاتحاد الإفريقي. وقال رئيس الزمالك، في تصريحات له عبر قناة الحدث اليوم: «لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟، وقيل إن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟».

وأردف مرتضى منصور: "كلما نتحدث ونهاجم، يتم تهديدنا بنقل مقر الكاف، فلتنقلوه، يبدو أنكم تريدون إثارة أزمة دبلوماسية، ألا تعلمون أن رئيس الزمالك عضو بالبرلمان وعضو بلجنة الأمن القومي به؟". وواصل رئيس الزمالك "الخطيب (طول عمره ممثل)، اسألوا زملاءه القدامى في الأهلي، كيف يتم استدعاؤه لاجتماع اللجنة، والأهلي

وأردف مرتضى منصور: "كلما نتحدث ونهاجم، يتم تهديدنا بنقل مقر الكاف، فلتنقلوه، يبدو أنكم تريدون إثارة أزمة دبلوماسية، ألا تعلمون أن رئيس الزمالك عضو بالبرلمان وعضو بلجنة الأمن القومي به؟".



وواصل رئيس الزمالك "الخطيب (طول عمره ممثل)، اسألوا زملاءه القدامى في الأهلي، كيف يتم استدعاؤه لاجتماع اللجنة، والأهلي طرف أصيل ومحرض في الأزمة".



وأتم مرتضى منصور: "قلت مسبقا إنني مستعد لإعادة المباراة في السنغال، ولكن لماذا تعاد من الأساس؟ هل حدث اعتداء على فريق جينراسيون أو شغب جماهيري؟ الاتحاد الإفريقي يُجامل من؟ هذا ظلم، وقرار أضاع هيبة التحكيم ومراقبي المباريات، ولولا هجومي الدائم في الفترة الماضية لذهبت هذه القضية إلى مسار آخر".

