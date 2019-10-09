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المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
جنازة طلعت زكريا
جنازة طلعت زكريا
أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.
وبدأت مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالعمود، غرب محافظة الإسكندرية. وسارع الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد باستقلال سيارتهما للوصول إلى مدافن الأسرة لحضور مراسم الدفن. وتعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى، وتوفي عن عمر يناهز 59 عاما،
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جنازة طلعت زكريا

انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.
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وصول جثمان طلعت زكريا للمسجد بالإسكندرية (صور)

وصل، اليوم الأربعاء، جثمان الفنان طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إلى مسجد العمري بمنطقة كرموز، لأداء صلاة الجنازة عليه قبل دفنه بمقابر الأسرة بالعمود، وذلك وسط حضور شعبي وجماهيري وعدد من الفنانين، تقدمهم الفنان أحمد فهمي زوج الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد رزق، ومن المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرة، بينما قررت أسرة الفنان الراحل إقامة العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة، لاستقبال المعزين، وذلك بعد مساء غد الخميس.
طلعت-زكريا

فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
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طلعت-زكريا

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
طلعت-زكريا

فُصل من الشرطة وهاجمه الزعيم.. 16 معلومة عن طلعت زكريا

توفى الفنان طلعت زكريا، عم عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة. يذكر أن آخر ظهور للفنان كان في حفل زفاف ابنة زوجته الفنانة هنا الزاهد على الفنان أحمد فهمي، والذي حضره عدد كبير من النجوم، وأقيم داخل أحد الفنادق الكبري بالقاهرة.
طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
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«الإسكندرية السينمائي» يكرم المخرج محمد فاضل

أعلن مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل، خلال دورته الـ35، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل ، برئاسة الناقد الأمير أباظة، حيث من المقرر أن يعُرض لفاضل، خلال حفل تكريمه فيلم "حب في الزنزانة" بطولة النجوم عادل إمام، وسعاد حسني، وعبد المنعم مدبولي، ويحيى الفخراني، وجميل راتب، كما يصدر عنه كتاب يتضمن مشواره الفني الطويل يقوم بتأليفه الدكتور وليد سيف. محمد فاضل من مواليد الإسكندرية في 22 يونيو 1938، تخرج في كلية الزراعة التي اشتهرت بدراسة العديد من الفنانين بها مثل عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز.
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