المئات يؤدون صلاة الجنازة على طلعت زكريا (صور)

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

جنازة طلعت زكريا

أدى المئات صلاة الجنازة على الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي توفي مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، بمسجد العمري بكرموز غرب محافظة الإسكندرية، وسط حضور كبير لأقارب الفنان الراحل وأصدقائه من الفنانين، تقدمتهم ابنته الفنانة إيمي، والفنانة هنا الزاهد التي قام بتربيتها لزواجه بوالدتها، وزوجها الفنان أحمد فهمي، والفنان أحمد رزق، والفنان رضا إدريس، وحضور شعبي وجماهيرى كبير، بينما رفض عدد من الفنانين التعليق على خبر وفاة الفنان طلعت زكريا بعد أن أجهش الجميع بالبكاء الشديد، وانهارت ابنته إيمي.

وبدأت مراسم تشييع جثمان الفنان الراحل إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالعمود، غرب محافظة الإسكندرية. وسارع الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد باستقلال سيارتهما للوصول إلى مدافن الأسرة لحضور مراسم الدفن. وتعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على أثرها للمستشفى، وتوفي عن عمر يناهز 59 عاما،