رياضة

وائل جمعة: لا للتسرع في الحكم على فايلر

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م
فايلر
فايلر
يرى الصخرة وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، أنه من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة قيادة الفراعنة في وجود أحمد فتحي، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء. وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد، لقناة إم بي سي مصر: "ضد هذا القرار، ومن غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي. فتحي هو قائد منتخب مصر".
وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري ريني فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول إنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات". وأضاف وائل جمعة: "لقد درس ريني فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاج له، كما أن النادي الأهلي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من
اقرأ المزيد
ميسى

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
عمرو-السولية

مستشفى الأهلي.. أشعة جديدة لمتولي وتأهيل السولية

يجري محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة، الأسبوع المقبل؛ للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك. وكان متولي قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير، ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.
ستيفانو بيولي (3)

رسميا.. ستيفانو بيولي مدربًا لميلان

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب ستيفانو بيولي، خلفًا للمدير الفني المقال، ماركو جيامباولو. ووفقا للموقع الرسمي لإي سي ميلان، وقع ستيفانو بيولي عقدًا لمدة عامين، ورحب النادي بحرارة بالمدرب ومعاونيه، وتمنى لهم كل التوفيق في المهمة الجديدة. وأعلن ميلان إقالة ماركو جيامباولو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع نتائج الفريق بالكالتشيو، حيث يحتل الروسونيري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

محمد صلاح لاتحاد الكرة: آسف مش هقدر آجي المنتخب

علمت «التحرير» أن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، اعتذر عن عدم الانضمام للفريق القومي في معسكر أكتوبر الجاري، والذي تتخلله ودية بتسوانا يوم 14 من نفس الشهر، في إطار الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، وتواصل محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع «الفرعون المصري» عبر «واتسآب»، ورد عليه أفضل لاعب في إفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، بقوله: «آسف مش هقدر آجي».
محمد-صلاح (1)

مرتضى منصور لمحمد صلاح: شرف لك ارتداء قميص المنتخب

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، بعدما صرح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأن اللاعب لن يحضر في معسكر الفريق بالتوقف الدولي المقبل، لكن سيظهر بشكل طبيعي في بداية تصفيات أمم إفريقيا، وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية بفضائية «الحدث اليوم» عبر برنامج «الزمالك اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس: «حزين من محمد صلاح بسبب عدم انضمامه لمنتخب مصر في المعسكر المقبل».
صلاح-وماني‎

ساديو ماني: شعرت بالإحباط بسبب محمد صلاح

تحدث نجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، عن البطولة التي يرغب في التتويج بها هذا الموسم، من بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، كما كشف عن تفاصيل أزمته مع زميله محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني. وقال ماني في المؤتمر الصحفي لمباراة ريد بول سالزبورج النمساوي، بدوري أبطال أوروبا: "الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا؟ أرغب في التتويج باللقبين، نحن ليفربول، فريق عظيم، ولا نملك شيئا لنخسره، سنقاتل من أجل تحقيق ذلك، ولا يجب أن نعاني من أي مشكلة في ذلك، ونحن أفضل هذا الموسم، وهذا السبب وراء عملنا كل يوم، وأعتقد أننا نتمتع بالنضج عن الموسم الماضي".
محمد-صلاح (4)

مفاجأة.. محمد صلاح يقبل تحدي «الطفلة المعجزة»

أعلن محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، قبوله تحدي الطفلة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى تحت 12 سنة، والتي حققت المركز الأول في بطولة الجمهورية، عقب تغلبها في النهائي أمام فرح عبد العزيز، لاعبة نادي الزمالك صاحبة الـ27 عامًا والمصنفة الثانية إفريقيا. ووجهت بطلة الجمهورية في تنس الطاولة رسالة إلى محمد صلاح، طالبته خلالها بإقامة مباراة في تنس الطاولة، وقالت هنا الملقبة بالطفلة المعجزة: "أتمنى مواجهتك في مباراة تنس طاولة يا صلاح ونرى من سيفوز".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]