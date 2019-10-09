وائل جمعة: لا للتسرع في الحكم على فايلر

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٨ م

فايلر

يرى الصخرة وائل جمعة، مدافع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، والمحلل بقنوات بي إن سبورتس، أنه من غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة قيادة الفراعنة في وجود أحمد فتحي، الظهير الأيمن للقلعة الحمراء. وبسؤاله عن إمكانية منح الشارة لمحمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، رد المدافع الدولي السابق بلا تردد، لقناة إم بي سي مصر: "ضد هذا القرار، ومن غير المقبول أن يرتدي أي لاعب آخر شارة القيادة في وجود أحمد فتحي. فتحي هو قائد منتخب مصر".

وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري ريني فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول إنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات". وأضاف وائل جمعة: "لقد درس ريني فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاج له، كما أن النادي الأهلي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من

وتطرق مدافع الأهلي السابق للحديث عن المدير الفني السويسري ريني فايلر، قائلا: "كل المؤشرات تقول إنه مدير فني مميز، لقد استفاد من ظروف الفترة الماضية من معوقات وصعوبات".



وأضاف وائل جمعة: "لقد درس ريني فايلر الوضع جيدا ويعلم ما يحتاج له، كما أن النادي الأهلي وفر له كل شيء، وهذه ميزة الأهلي أنه يساعد من يعمل بداخله".



وواصل مدافع المنتخب الوطني السابق: "تأثير المدير الفني السويسري فى اللاعبين واضح فرديا وجماعيا والأداء مميز، وقادر على صناعة إنجازات جديدة للأهلي".



وأتم وائل جمعة تصريحاته: "لكن الأوروجوياني مارتن لاسارتي عمل جيدا في الدوري الممتاز؛ لذا لن نتسرع في الحكم على فايلر، لأن طموح الجميع في النادي الأهلي هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا".