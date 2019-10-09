أنتِ بنت بواب.. التحقيق مع ولية أمر اعتدت على طالبة

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

ضرب - صورة أرشيفية

أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، واستبعاد الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات، بعد التعدي على الطالبة روان محمد محمود، بالصف الرابع الابتدائي، بذات المدرسة، حيث تعدت عليها الإخصائية الاجتماعية وولية أمر زميلتها "شهد" لفظيا وبدنيا، وسببتا لها اضطرابا نفسيا شديدا بعد نعتها بأنها "بنت بواب"، فضلا عن إصابتها باصابات بدنية نتيجة التعدى عليها بالضرب.

كما تمت إحالة ولي أمر الطالبة "شهد" التى تعدت على "روان" إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل ابنتها من المدرسة. ترجع أحداث الواقعة إلى تعدي ولية الأمر على الطالبة "روان" بالصف الرابع الابتدائي، بذات المدرسة؛ ما أدى إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم