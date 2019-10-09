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أنتِ بنت بواب.. التحقيق مع ولية أمر اعتدت على طالبة

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
ضرب - صورة أرشيفية
ضرب - صورة أرشيفية
أصدر يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، قرارا بإلغاء تكليف مدير مدرسة عمر مكرم الابتدائية المسائية بإدارة المنتزه، لما نُسِب إليه من قصور في أداء مهامه وواجبه الوظيفي، واستبعاد الإخصائية الاجتماعية بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات، بعد التعدي على الطالبة روان محمد محمود، بالصف الرابع الابتدائي، بذات المدرسة، حيث تعدت عليها الإخصائية الاجتماعية وولية أمر زميلتها "شهد" لفظيا وبدنيا، وسببتا لها اضطرابا نفسيا شديدا بعد نعتها بأنها "بنت بواب"، فضلا عن إصابتها باصابات بدنية نتيجة التعدى عليها بالضرب.
كما تمت إحالة ولي أمر الطالبة "شهد" التى تعدت على "روان" إلى لجنة الحماية المدرسية لتطبيق اللائحة ودراسة إمكانية نقل ابنتها من المدرسة. ترجع أحداث الواقعة إلى تعدي ولية الأمر على الطالبة "روان" بالصف الرابع الابتدائي، بذات المدرسة؛ ما أدى إلى انهيارها وإصابتها باضطرابات عصبية أدت إلى آثار سلبية بالفم
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
طلاب -الثانوية(1)

766 فصلا جديدا لتخفيض الكثافات بمدارس الإسكندرية

قال يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن 42 مدرسة بعدد فصول تصل إلى 766 فصلا دارسيا، ستدخل الخدمة لتخفيض الكثافات في مطلع العام الدراسي المقبل، منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية، موضحا أن من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه و10 ببرج العرب و7 مدارس بإدارة شرق و6 مدارس بإدارة العامرية و5 مدارس بإدارة العجمي و2 بإدارة وسط و2 بإدارة غرب، لخفض الكثافات داخل المدارس، مشيراً إلى أنه تم تكوين وتوفير هيئة التعليم بهذه المدارس سواء قيادات إدارة مدرسية أو معلمين.
تقرير-عن-الأتوبيس-الكهربائي-بالإسكندرية-بعد-تشغيل 15-أتوبيس-جديد (1)

كل ما تريد معرفته عن أتوبيس الإسكندرية الكهربائي

إذا كنت من سكان عروس البحر الأبيض المتوسط، فأنت على موعد جمع استقلال وسائل نقل على الطراز الأوروبي، بعد تنفيذ قرار التعاقد مع وسائل متطورة وحديثة، تعمل بالكهرباء، ودخولها حيز التنفيذ المباشر، إذ استلمت هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية 15 أتوبيسا بموجب الاتفاق السابق مع إحدى الشركات الصينية بعد تجربة أول أتوبيس، وتسلمت الهيئة باقى الأتوبيسات وتم الدفع بها مباشرة لشوارع الثغر، لتبدو المدينة وكأنها على الطراز الأوروبي بوسائل النقل الجديدة والمستحدثة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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