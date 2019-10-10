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درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

من يتجاوز حدوده على السوشيال ميديا أواجهه بـ"بلوك".. أتمنى مشاركة كريم عبد العزيز أو أحمد عز فى بطولة عمل.. «الشارع اللى ورانا» نقلة فى مشوارى الفنى.
تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
درة
درة
بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.
درة فى حوارها لـ"التحرير" كشفت عن كواليس عملها كعضو لجنة تحكيم بالجونة السينمائى، كما تحدثت لنا عن مسلسل "بلا دليل" وكشفت عن موعد طرحه للجمهور، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما حكت لنا عن النصائح التى كان ينصحها بها عدد من الفنانين فى بداية مشوارها الفنى. - كنتِ عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة فى الدورة
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الموقع

وفاة مخرج مسلسل أسمهان التونسي شوقي الماجري

توفي، اليوم الخميس، المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، مخرج مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلنت وسائل الإعلام التونسية، والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يقيم في سوريا. وتوفي بمصر المخرج التونسي شوقي الماجري عن سن تناهز الـ58 سنة إثر سكتة قلبية. وهو مخرج تونسي، وضع بصمته في العديد من المسلسلات العربية وله عمل وحيد في السينما العربية وهو "مملكة النمل" الذي حقق نجاحا واسعا ونال عدة جوائز.
طلعت-زكريا

الفنانون ينعون طلعت زكريا: مع السلامة يا نصة

بعد صراع طويل مع المرض، توفى الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عامًا. جاء ذلك بعد أن تعرض لأزمة صحية نُقل على أثرها لأحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر دفنه بمسقط رأسه بالإسكندرية، وحرص عدد كبير من الفنانين على نعيه والتعبير عن حالة الحزن داخلهم تجاه الفقيد، فقد كتب الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر": «والله قلبي كان حاسس إن النهارده فيه حاجة صعبة هتحصل، ارتحت يا طلعت بس أنا تعبان قوي يا خويا ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا»، ونشر الفنان أحمد السقا صورة بالأبيض والأسود لطلعت زكريا، وكتب: «مع السلامة أخويا وصاحبي، ربنا يرحمك برحمته».
طلعت-زكريا

وفاة الفنان «طلعت زكريا» بعد صراع مع المرض

توفى مساء اليوم الثلاثاء، الفنان طلعت زكريا، وذلك بعد صراع كبير مع المرض، جاء ذلك بعد أن تعرض الفنان طلعت زكريا لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، إذ قال عمر نجل الفنان طلعت زكريا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لو الراجل ده ضحكك في يوم من الأيام ادعيله بالشفاء العاجل اللهم أنت الشافي المعافي.. كثفوا الدعاء بالله عليكم». يذكر أن نقابة المهن التمثيلية، قد تابعت تطورات الحالة الصحية للفنان طلعت زكريا، الذي تعرض أمس الإثنين، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها أحد المستشفيات الخاصة.
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محمد هنيدى

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
مينا-مسعود

مينا مسعود من القاهرة:العودة إلى أجمل المدن بالعالم

نشر الفنان الكندي من أصل مصري مينا مسعود، بطل فيلم Aladdin، الذي طرح مؤخرًا وحقق إيرادات ضخمة، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب وصوله للقاهرة، وعلق عليها: «العودة إلى واحدة من أجمل المدن في العالم - القاهرة! مر وقت طويل»، وتأتي تلك الصورة فى إطار قدومه إلى القاهرة أمس الأربعاء، استعدادا لتوجه إلى مدينة الجونة، من أجل المشاركة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عمرو منسى، المدير التنفيذى للمهرجان، قد أكد فى تصريحات صحفية، أن "مينا" تم توجيه له الدعوة واستجابه على الفور، لافتا إلى أنه لن يتقاضى أجرًا على ذلك.
محمد رمضان (2)

رمضان يقبل رأس «أبو زهرة» خلال توجهه لمهرجان الجونة

ظهر الفنان محمد رمضان وهو يقبّل رأس الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، داخل الطائرة التى تحمل وفد الفنانين المشارك فى مهرجان الجونة السينمائي. الصورة نشرتها الإعلامية بوسى شلبي على موقع «إنستجرام»، وعلقت عليها: «محمد رمضان والعظيم عبد الرحمن أبو زهرة»، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها "رمضان" في مهرجان الجونة، بعد غيابه عن الدورتين السابقتين، وحينما سئل فى أحد اللقاءات وقتها عن سبب عدم حضوره، أرجع ذلك إلى التحرر وشرب الخمور فى المهرجان واصفًا إياها بأنها أجواء غير لائقة بمجند فى قوات الصاعقة بالجيش المصري، ولكن يبدو أن رأيه تغير هذا العام.
مؤتمر -مهرجان -الجونة (1)

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الـ3

ينطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس بحضور عدد كبير من نجوم الوطن العربي واستقرار إدارة المهرجان الذى أسسه نجيب ساويرس وسامح ساويرس، على الممثل الشاب باسل الزارو، لكي يقدم حفل الافتتاح والختام، ومن المقرر أن تكون الحفلات بثا مباشرا على الصفحة الرسمية للمهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ويبدأ النجوم فى التوافد على مسرح المارينا بمنتجع الجونة بداية من السادسة مساء على السجادة الحمراء، وينطلق الحفل فى الثامنة بكلمات قصيرة من مؤسسي المهرجان «آل ساويرس» ثم يلقى مدير المهرجان إنتشال التميمي كلمته.
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