درة: هذه صعوبات شخصيتى فى «بلا دليل» (حوار)

من يتجاوز حدوده على السوشيال ميديا أواجهه بـ"بلوك".. أتمنى مشاركة كريم عبد العزيز أو أحمد عز فى بطولة عمل.. «الشارع اللى ورانا» نقلة فى مشوارى الفنى.

تحرير:محمد عبد المنعم ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

بعد مشاركة الفنانة درة فى العديد من المهرجانات السينمائية كعضو لجنة تحكيم، قرر القائمون على مهرجان الجونة السينمائى الذى انعقدت فعالياته فى الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر، الاستعانة بها كعضو لجنة تحكيم فى مسابقة الأفلام القصيرة، وقال عنها مدير المهرجان انتشال التميمى إنها اختيار رائع وفنانة موهوبة كان يجب الاستعانة بها. وبعد انتهائها من مهمتها فى المهرجان عادت درة سريعا إلى القاهرة لتستكمل تصوير ما تبقى من مسلسلها الجديد "بلا دليل" الذى ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة (45 حلقة)، وذلك استعدادا لعرضه على الشاشة قريبا.

درة فى حوارها لـ"التحرير" كشفت عن كواليس عملها كعضو لجنة تحكيم بالجونة السينمائى، كما تحدثت لنا عن مسلسل "بلا دليل" وكشفت عن موعد طرحه للجمهور، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما حكت لنا عن النصائح التى كان ينصحها بها عدد من الفنانين فى بداية مشوارها الفنى. - كنتِ عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة فى الدورة

درة فى حوارها لـ"التحرير" كشفت عن كواليس عملها كعضو لجنة تحكيم بالجونة السينمائى، كما تحدثت لنا عن مسلسل "بلا دليل" وكشفت عن موعد طرحه للجمهور، والصعوبات التى واجهتها بالعمل، كما حكت لنا عن النصائح التى كان ينصحها بها عدد من الفنانين فى بداية مشوارها الفنى.

- كنتِ عضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى.. فكيف كانت التجربة؟

سعدت جدا حينما وجه المهرجان لى الدعوة لأكون مشاركة هذا العام ليس كضيفة فقط وإنما كعضو لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة، وأنا أحب هذه المهمة كثيرا على الرغم من كونها متعبة، فإنها ماتعة وتجعلنى أشاهد قدرا كبيرا جدا من الأفلام، وتزيد من خبراتى، كما أننى حرصت على أن أشاهد عددا من الأفلام المشاركة فى المهرجان خارج المسابقة الخاصة بى.

- كيف كان يتم تقييم الأفلام بينك وبين باقى أعضاء لجنة التحكيم؟

نتناقش جميعا فى الآراء، ومعظم الوقت نكون على اتفاق تام، فالمعايير التى يتم التقييم عليها لست أمتلكها وحدى، فهى ثابتة لدينا جميعا، فنحن نهتم بالقصة وبالأفكار الجديدة ونراعى كل العناصر التى تجعل من الفيلم جيدا سينمائيا، وبعدها نصل إلى الاختيار.

- بعيدا عن تجربتك كعضو لجنة تحكيم.. حدثينا عن دورك فى مسلسلك الجديد "بلا دليل"

عدت من الجونة على التصوير، وهو عمل مهم جدا بالنسبة لى وأوجد فيه مع عدد كبير من النجوم منهم خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكى، وأنعام الجريتلى، وأحمد كرارة، وهو من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر أن يعرض منتصف شهر أكتوبر على cbc.

- ماذا عن الصعوبات التى واجهتِها فى الشخصية التى تؤديها فى العمل؟

كل العمل صعب، وفى شخصيتى كانت الصعوبة تكمن فى أننى أجسد دور حبيبة، وهى عازفة آلة نادرة، وحاولت كثيرا أن أتعلم عليها كى أتقن عزفها فى المسلسل، كما أن شخصيتى فيها العديد من العلاقات المتشابكة والمتداخلة مع كل صناع المسلسل، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور، لأننا بذلنا من خلاله مجهودا كبيرا لكى يخرج بشكل يليق بمحبينا.

- نراكِ متواصلة بشكل كبير مع جمهورك عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. فهل تحاولين الحفاظ على وجودك على السوشيال ميديا؟

أحاول الحفاظ على الوجود على السوشيال ميديا بالفعل، كما أننى أحب أن تكون الحسابات الخاصة بى ليس بها أشخاص متجاوزون للحدود، ودائما أواجه هذا بالبلوك، فأنا أحب المتابعين لى جدا، وأعرف معظمهم، وجزء كبير منهم أصبح قريبا منى للغاية، وأحب دائما أن أحكى لهم عن الأشياء التى تعبر عن شخصيتى، وقصص من حياتى لنكون قريبين.

- كيف تواجه درة الشائعات فى حياتها؟

أتفادى الرد دائما حينما تخرج شائعة خاصة بى، ولا أهتم بمن يلقون علىَّ الشائعات، ولكن هناك بعض الشائعات التى تكون قوية للغاية وتحتاج منى إلى رد، فأخرج وأكذبها بشكل رسمى.

- هل نصحكِ أحد الفنانين خلال مشوارك الفنى ولا تنسين نصيحته حتى الآن؟

العديد من الفنانين نصحونى بأشياء كثيرة واستفدت منهم كثيرا، هشام سليم -على سبيل المثال- كان دائما يقول لى "من يحبك سيحبك كما أنتِ ولا تهتمى كثيرا بالنظر إلى ردود الأفعال"، وأيضا الأستاذ الكبير نور الشريف الذى كان ينصحنى دائما بأهمية الالتزام فى العمل لكى أصبح نجمة كبيرة.

- إطلالتك بالفساتين دائما مميزة ويحبها الجمهور.. فكيف ترين هذا؟

أحب الموضة كثيرا وأحاول على قدر الإمكان أن أكون متابعة جيدة لها، وأحب الملابس البسيطة، وعلى الرغم من متابعتى للموضة فإننى أختار دائما ما يناسبنى، وليس كونه على الموضة فقط.

- ما الأعمال التى تعدينها نقلة مهمة فى مشوارك الفنى؟

هناك مجموعة كببرة من الأعمال جعلتنى بطلة من بطلات الصف الأول، فهذا لم يأتِ مرة واحدة، إنما بمشوار بنيته على مدار سنوات، ومن الأعمال التى أسهمت فى ذلك مسلسل "الشارع اللى ورانا" وغيره، كما أننى أعتقد أيضا أن مسلسل "بلا دليل" سيكون واحدا من تلك الأعمال.

- من تتمنين أن تشاركيه البطولة من الفنانين؟

أتمنى أن أشارك الفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز فى بطولة.