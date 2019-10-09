رسميا.. ستيفانو بيولي مدربًا لميلان

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

ستيفانو بيولي

أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب ستيفانو بيولي، خلفًا للمدير الفني المقال، ماركو جيامباولو. ووفقا للموقع الرسمي لإي سي ميلان، وقع ستيفانو بيولي عقدًا لمدة عامين، ورحب النادي بحرارة بالمدرب ومعاونيه، وتمنى لهم كل التوفيق في المهمة الجديدة. وأعلن ميلان إقالة ماركو جيامباولو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع نتائج الفريق بالكالتشيو، حيث يحتل الروسونيري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.

وسقط ميلان في ثلاث جولات متتالية قبل تحقيق فوز صعب على جنوى في آخر مباراة بهدفين مقابل هدف واحد، ويلعب الروسونيري مباراته المقبلة أمام ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري. وقاد ستيفانو بيولي عددا من الفرق الإيطالية مثل بارما وكييفو فيرونا ولاتسيو وإنتر،