رياضة

رسميا.. ستيفانو بيولي مدربًا لميلان

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
ستيفانو بيولي
ستيفانو بيولي
أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدرب ستيفانو بيولي، خلفًا للمدير الفني المقال، ماركو جيامباولو. ووفقا للموقع الرسمي لإي سي ميلان، وقع ستيفانو بيولي عقدًا لمدة عامين، ورحب النادي بحرارة بالمدرب ومعاونيه، وتمنى لهم كل التوفيق في المهمة الجديدة. وأعلن ميلان إقالة ماركو جيامباولو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع نتائج الفريق بالكالتشيو، حيث يحتل الروسونيري المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 7 جولات من المسابقة.
وسقط ميلان في ثلاث جولات متتالية قبل تحقيق فوز صعب على جنوى في آخر مباراة بهدفين مقابل هدف واحد، ويلعب الروسونيري مباراته المقبلة أمام ليتشي في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو" يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري. وقاد ستيفانو بيولي عددا من الفرق الإيطالية مثل بارما وكييفو فيرونا ولاتسيو وإنتر،
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ماركو جيامباولو

رسميًّا.. إقالة جيامباولو من تدريب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن إقالة ماركو جيامباولو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بالتراضي بسبب سوء النتائج مع الفريق، ولم يشفع له الفوز الذي حققه على نظيره جنوى، خلال الجولة الماضية من بطولة الدوري الإيطالي، جاء ذلك في بيان رسمي نشره النادي، مساء اليوم الثلاثاء، متمنيًا له التوفيق في مراحله المقبلة، بعدما تولى قيادة ميلان مطلع الموسم الجاري، خلفًا لجينارو جاتوزو، لكنه حقق نتائج باهتة بالفريق، وضعته في المركز الثالث عشر، برصيد برصيد 9 نقاط.
ميلان

ميلان يستعد لإقالة مدربه اليوم لضعف النتائج

بات ماركو جيامباولو قريبًا من الرحيل عن تدريب صفوف ميلان الإيطالي، وذلك بعدما كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميلان سيصدر اليوم الثلاثاء قرار إقالة جيامباولو، على أن يتم تعيين ستيفانو بيولي خلفًا له، وأوضح الموقع الإيطالي، أن مسؤولي ميلان أبلغوا جيامباولو بالفعل بقرار الإقالة، ويظل أمر تعيين بيولي مسألة وقت فقط، وتحرك ميلان للتعاقد مع ستيفانو بيولي؛ بسبب أن لوتشيانو سباليتي، الخيار الأول لإدارة الروسونيري، لديه خلافات مالية مع ناديه السابق إنتر.
ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
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