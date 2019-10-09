السموات المفتوحة.. ترامب يهدد بالانسحاب من المعاهدة

المعاهدة التي تم توقيعها في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002، تتيح لـ34 دولة عضوا فيها القيام برحلات مراقبة غير مسلحة على أراضي بعضها بعضا

تحرير:أحمد سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

ترامب

منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير من عام 2017، وهو ينسحب من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في السابق، وذلك بدايةً من اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن تعلن إدارة ترامب قريبا عن عزمها الخروج من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، كما أخبر مسؤول أمريكي شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي خطوة أثارت بالفعل إدانة الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار الانسحاب من المعاهدة، التي تم توقيعها في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وتتيح لـ34 دولة عضوا فيها القيام برحلات مراقبة غير مسلحة على أراضي بعضها بعضا، فى قدرة الجيش الأمريكي على إجراء أعمال المراقبة الجوية فوق روسيا وغيرها من الدول الأعضاء. وتستخدم المعاهدة للمساعدة