سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

السموات المفتوحة.. ترامب يهدد بالانسحاب من المعاهدة

المعاهدة التي تم توقيعها في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002، تتيح لـ34 دولة عضوا فيها القيام برحلات مراقبة غير مسلحة على أراضي بعضها بعضا
تحرير:أحمد سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
ترامب
ترامب
منذ أن تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير من عام 2017، وهو ينسحب من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الولايات المتحدة في السابق، وذلك بدايةً من اتفاق باريس للمناخ، مرورا بالاتفاق النووي الإيراني، وصولا إلى معاهدة القوى النووية متوسطة المدى. ومن المتوقع أن تعلن إدارة ترامب قريبا عن عزمها الخروج من معاهدة "الأجواء المفتوحة"، كما أخبر مسؤول أمريكي شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي خطوة أثارت بالفعل إدانة الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس.
ومن المتوقع أن يؤثر قرار الانسحاب من المعاهدة، التي تم توقيعها في عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002، وتتيح لـ34 دولة عضوا فيها القيام برحلات مراقبة غير مسلحة على أراضي بعضها بعضا، فى قدرة الجيش الأمريكي على إجراء أعمال المراقبة الجوية فوق روسيا وغيرها من الدول الأعضاء. وتستخدم المعاهدة للمساعدة
اقرأ المزيد
اردوغان-وترامب (1)

البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أمريكا-والصين-تنقلان حربهما-التجارية-للدول-النامية

أمريكا تدرج 28 شركة صينية على قائمتها السوداء

ذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أدركت 28 شركة صينية على قائمتها السوداء ومنعتها من شراء المنتجات الأمريكية بشكل فعال، وذلك وسط مخاوف بشأن الدور الذي تلعبه هذه الشركات في انتهاكات حقوق الإنسان في الصين. وجاء في تقرير أعدته وزارة التجارة الأمريكية، أن المنظمات المحظورة قد تورطت في حملة الصين التي استهدفت من خلالها أقلية اليوغور المسلمة وغيرها من الأقليات ذات الأغلبية المسلمة في إقليم شينجيانج المتمتع بالحكم الذاتي، حسب الصحيفة.
البنتاجون

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون، وفقا لراديو (سوا) الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف. وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أغلق في وجه الطيران التركي، لكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.
نانسي-بيلوسي (2)

نانسي بيلوسي: قرار ترامب بالانسحاب من سوريا مقلق للغاية

انتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الإثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال سوريا قبل عملية تركيا، ووصفته بأنه قرار "مقلق للغاية". وقالت بيلوسي في بيان لها أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "إن قرار ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو تطور مقلق للغاية ويعتبر خيانة لحلفائنا الأكراد الذين كانوا شركاء فعالين في مهمتنا للقضاء على داعش".
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب يقيد دخول المسؤولين الإيرانيين لأمريكا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الخارجية سلطة منع مسؤولين إيرانيين كبار وأفراد أسرهم من دخول الولايات المتحدة سواء باعتبارهم مهاجرين أو غير مهاجرين. وقال ترامب "إيران تدعم الإرهاب، وتحتجز مواطنين أمريكيين بشكل تعسفي وتهدد جيرانها وتنفذ هجمات إلكترونية مدمرة، وفي ضوء هذا السلوك وما يمثله من تهديد للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، قررت أنه من مصلحة البلاد اتخاذ إجراء لتقييد وتعليق دخول مسؤولين كبار بحكومة إيران وأفراد أسرهم المباشرين".
دونالد ترامب

استخبارات النواب الأمريكي: مكالمة ترامب تدينه أكثر من المتوقع

قال آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن فحوى المكالمة الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأوكراني، تدينه أكثر من المتوقع، جاء ذلك بعد أن نشر البيت الأبيض، مضمون المكالمة التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فلودومير زيلينيسكر، بعدما قيل إن ساكن البيت الأبيض طلب فيها من الرئيس الأوروبي أن يفتح تحقيقا بشأن أنشطة نجل جو بايدن، المرشح الديمقراطي البارز لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020، بحسب سكاي نيوز.
ترامب (1)

كيف تتم إجراءات عزل ترامب من منصبه؟

بدأت الدعوات لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين بعض الديمقراطيين في اليوم الذي تم تنصيبه فيه، وزادت هذه الدعوات بعد كشف المحقق الخاص السابق روبرت مولر عن تقريره حول علاقة حملة ترامب الانتخابية بروسيا، وجهوده لوقف التحقيقات، وإعاقة العدالة. إلا أنه بعد أن اعترف ترامب بمحاولة التأثير فى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للتحقيق مع جو بايدن في نفس الوقت الذي جمد فيه المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وصلت الدعوات لعزل ترامب بين الديمقراطيين إلى ذروتها، وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، إن المجلس سيبدأ رسميا في إجراءات مساءلة ترامب.
دونالد-ترامب (5)

تحرش بالرئاسة.. أول تعليق لترامب على بدء إجراءت عزله

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زعيمة الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس، خلال مؤتمر صحفي، فتح تحقيق لبدء إجراءات عزل الرئيس الجمهوري، وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "تحرش بالرئاسة"، وقالت بيلوسي، إن مجلس النواب سيبدأ النظر في مسألة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية، فيما ذكر الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي في بيان أن المجلس سيصوت يوم الأربعاء على مشروع قانون يوضح رفض الكونجرس لجهود إدارة ترامب لمنع الكشف عن شكوى شخص أفشى ما دار في اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس أوكرانيا من تعرضه لضغوط.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]