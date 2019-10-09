إثيوبيا تصعد ضد مصر: اقتراحها تجاوز الخط الأحمر

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

سد النهضة - صورة أرشيفية

قالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، إن اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير نقطة خلاف بين البلدين، فالاقتراح يعتبر عبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا، جاء ذلك في مناقشة نظمها مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم سد النهضة، اليوم الأربعاء، إذ تم مناقشة الوضع الحالي للمشروع وآخر التطورات في الاجتماع الثلاثي الذي جمع مختلف أصحاب المصلحة. وأطلع تفيرا بين مستشار شؤون الأنهار الحدودية بوزارة المياه والري والطاقة، المشاركين حول سلسلة المحادثات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وذكر بين أن مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان أقل من 165 مترا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفا رابعا في المناقشات بين الدول الثلاث، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".ورفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة