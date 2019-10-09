مليشيا الحوثي تغلق كافة محطات الوقود في صنعاء

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٩ م

ميليشيا الحوثي - صورة أرشيفية

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون، وأن الميليشيات حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع، موضحة أن تلك المحطات تفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت الميليشيات قد رفعت الأسبوع الماضي أسعار مشتقات الوقود بنسبة تزيد على 30%، ويذكر أن أزمة الوقود تفاقمت في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بعد أن لجأت الأخيرة إلى رفض التدابير الحكومية الخاصة بدفع رسوم الضرائب والجمارك على شحنات النفط الواصلة إلى ميناء الحديدة.من ناحية أخرى،