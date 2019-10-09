إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

إطلاق نار - صورة أرشيفية

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليومية ، عبر موقعها الإلكتروني، أن إطلاق النار وقع أمام معبد يهودي. ويأتي الهجوم تزامنا مع احتفال يهود العالم بيوم كيبور (عيد الغفران) الذي تجرى فيه طقوس الصوم والصلوات للتكفير عن الذنوب. يذكر أنه في مايو الماضي، شنت الشرطة الألمانية حملة ضد أشخاص يُشتبه في دعمهم للإرهاب، وألقت الشرطة