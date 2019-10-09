تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر، أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، فعندما تأكل في وقت متأخر، لا يتم حرق السعرات الحرارية، ويتم تحويلها إلى الدهون الثلاثية.
صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
يُعد النوم مبكراً مفيدًا لنا، ليس فقط لأنه يتيح لك الحصول على الراحة المتطلبة يوميًا، ولكن أيضًا لأنك تستطيع أن تستيقظ أكثر نشاطًا وانتعاشًا في صباح اليوم التالي، مهما كان الأمر سهلاً وصحيًا، فإن النوم في وقت مبكر يعد في الواقع مهمة صعبة لا يستطيع العديد من الأشخاص القيام بها، ومع Netflix وجميع الأفلام
يُعد النوم مبكراً مفيدًا لنا، ليس فقط لأنه يتيح لك الحصول على الراحة المتطلبة يوميًا، ولكن أيضًا لأنك تستطيع أن تستيقظ أكثر نشاطًا وانتعاشًا في صباح اليوم التالي، مهما كان الأمر سهلاً وصحيًا، فإن النوم في وقت مبكر يعد في الواقع مهمة صعبة لا يستطيع العديد من الأشخاص القيام بها، ومع Netflix وجميع الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تستحق المشاهدة، لا يستطيع الكثير من الناس النوم في معاد محدد كل يوم، على الجانب الآخر، يؤدي السهر لفترات طويلة إلى تناول كميات كثيرة من الطعام، لذا بالتوقف عن مثل هذه العادات غير الصحية، وتناول العشاء في وقت مبكر، ستحافظ على صحتك، حيث يؤكد معظم الأطباء وأخصائي التغذية فكرة أن تناول الطعام في وقت مبكر مفيد للصحة، وما يلي بعض من الفوائد الهامة التي يقدمها لك تناول وجبة العشاء في وقت مبكر:
1-فقدان الوزن
من أهم الأشياء التي يوفرها لك تناول العشاء في وقت مبكر، هي فقدان سريع للوزن، فوفقًا للخبراء والأطباء، أفضل وقت لتناول الوجبات الصحية يكون بين الساعة 6 صباحًا و7 مساءً، إضافة إلى ذلك، تناول العشاء في وقت مبكر، يجعلك تستهلك سعرات حرارية أقل، وذلك لأنك تصل إلى الشعور بالشبع في وقت مبكر، ويسصبح جسمك قادرًا على استخدام الطعام بشكل أكثر كفاءة.
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2-تقليل خطورة الإصابة بالسمنة
تعتبر السمنة من أكثر المشكلات الصحية التي تواجه العديد من الأشخاص حول العالم، لأنها ليست مرض واحد فقط، ولكن يتبعه العديد من الأمراض، على سبيل المثال أمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني، وبالتالي فعندما تأكل في وقت متأخر، فإن السعرات الحرارية التي يحصل عليها جسمك، تكون زائدة، وبالتالي لا تساعد في الحصول على طاقة، ينتهي بها الأمر إلى دهون مختزنة، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل خطير، يصل إلى السمنة.
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3-الوقاية من السرطان
أظهرت دراسة للسرطان أن الذين يتناولون العشاء قبل ساعتين على الأقل من الذهاب للنوم، يقل لديهم خطر الإصابة بالسرطان، بالنسبة للرجال ، كان هناك انخفاض بنسبة 26 ? من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا، وبالنسبة للنساء، كان هناك انخفاض بنسبة 16 ? من خطر الاصابة بسرطان الثدي.
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4-التحسين من الحالة المزاجية
إن تناول العشاء مبكراً يمنح جسمك مزيدًا من الوقت لتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم، وهذا يلعب دورًا في جعلك تشعر بأنك أقل إرهاقًا وتوترًا، إضافة إلى ذلك، الأكل المبكر يمنحك المزيد من الطاقة لأداء الأنشطة قبل النوم.
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5-يحسن من صحة القلب
الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر، أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، فعندما تأكل في وقت متأخر، لا يتم حرق السعرات الحرارية، ويتم تحويلها إلى الدهون الثلاثية ، وهو حمض دهني يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية.
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