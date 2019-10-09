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تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر، أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، فعندما تأكل في وقت متأخر، لا يتم حرق السعرات الحرارية، ويتم تحويلها إلى الدهون الثلاثية.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
تناول الطعام في الليل
تناول الطعام في الليل
صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".
يُعد النوم مبكراً مفيدًا لنا، ليس فقط لأنه يتيح لك الحصول على الراحة المتطلبة يوميًا، ولكن أيضًا لأنك تستطيع أن تستيقظ أكثر نشاطًا وانتعاشًا في صباح اليوم التالي، مهما كان الأمر سهلاً وصحيًا، فإن النوم في وقت مبكر يعد في الواقع مهمة صعبة لا يستطيع العديد من الأشخاص القيام بها، ومع Netflix وجميع الأفلام
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السمنة-زيادة-الوزن (2)

يزداد وزنك ولا تعلم السبب| الغدة الدرقية أحد الأسباب

زيادة الوزن في كثير من الأوقات تحدث دون قصد منك، ولكن تكون نتيجة اتباع بعض من العادات غير الصحية على المدى الطويل، على سبيل المثال الإفراط في تناول الدهون المصنعة، إضافة إلى تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، كما إن السكريات المضافة والمصنعة تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، لذا عليك بممارسة التمرينات الرياضية بشكل يومي، من أجل الحفاظ على صحتك من جانب، ومن جانب آخر لتجنب تراكم الدهون في الجسم على المدى الطويل، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "healthline".
الزكام-عند-الرضع

تناول الأسماك قبل العام الأول لطفلك يجنبه الربو

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع قبل بلوغ عام واحد يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو، حيث درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة 28 و40% على التوالي، وبهذا وصفت الجمعيات الخيرية اليوم نتائج الورقة بأنها خطوة "مشجعة" في مكافحة الحساسية.
المرأة-الحامل-والفجل

يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
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الايس-كريم

لا تتفاجأ| تناول أيس كريم في الإفطار يحفز نشاط العقل

لا شيء يماثل تناول أيس كريم مليء بالفواكه الطازجة، عند الشعور بالملل أو الضيق، خاصة في درجات الحرارة المرتفعة، ولكن للأيس كريم مذاقا رائعا أيضًا في فصل الشتاء، إذ يعطي شعورًا بالدفء، وكأن العالم أصبح مكانا أفضل. قالت بعض الدراسات إن الأيس كريم من الأطعمة الصحية، التي يجب تناولها في وجبة الإفطار، حيث يمنحك شعورًا بالسعادة والبهجة في الصباح، إضافة إلى بعض العناصر الغذائية المهمة، التي يمدك بها، مع معدلات عالية من الطاقة. وذلك نقلًا عن "times of india".
الأطعمة-المقلية

لو بتفكر في الدايت.. توقف عن تناول هذه الأطعمة

في الساعات المتأخرة من الليل، نتسلل للمطبخ من أجل البحث عن الطعام، حتى لو لم نشعر بالجوع، ولكن سندفع الضريبة غالية عندما نجد وزن الجسم ازداد بشكل كبير، ولم نعد قادرين على التعايش بشكل صحي، والقيام بالأعمال اليومية. وتتنوع الأطعمة الضارة بالجسم؛ فعلى سبيل المثال، بعضها غني بالسكريات المضافة، والبعض الآخر محمل بمعدلات عالية من الدهون، فعند الشعور بالجوع في الليل، عليك تناول الفواكه والخضراوات والمكسرات، وابتعد تمامًا عن البيتزا، نقلًا عن "times of india".
الأطفال الذين يدخلون مرحلة البلوغ مبكرًا

الصيام المتقطع وتقليل السكر لزيادة هرمون النمو

نقول دائمًا إن جسم الإنسان يتكون من مجموعة عضلات وأنسجة، إضافة إلى نسبة كبيرة من المياه، ولكن ننسى شيئا مهما وهو "الهرمونات"، فهي تتحكم بشكل كبير في حالتنا المزاجية، كما توجد هرمونات خاصة بالتوتر والقلق، مثل هرمون الأدرينالين وهرمون الكورتيزول، وبالنسبة لهرمونات السعادة فتتمثل في السيروتونين والدوبامين، وقبل مجيء الدورة الشهرية، تتغير الحالة المزاجية بشكل كبير نتيجة تقلب الهرمونات، كما أنه يوجد هرمون خاص بالنمو يجب التعزيز من معدلاته في الجسم، من أجل الحفاظ على تطور الجسم، نقلًا عن "health line".
بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
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