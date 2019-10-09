تناول العشاء في وقت مبكر يعزز من الحالة المزاجية

الأشخاص الذين يتناولون العشاء في وقت متأخر، أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام، فعندما تأكل في وقت متأخر، لا يتم حرق السعرات الحرارية، ويتم تحويلها إلى الدهون الثلاثية.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

تناول الطعام في الليل

صحة الجسم والرشاقة من الأشياء الهامة التي تشغلنا، وخاصة في الآونة الأخيرة، بعد التطور وتقدم الخطط المتعلقة بالتغذية السليمة، وجد الخبراء إن زيادة الوزن تأتي أيضًا من اتباع بعض العادات الخاطئة، وعدم القدرة على التنظيم الجيد للوجبات، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، لذا من الهام التعرف على الفوائد الصحية لتناول العشاء في وقت مبكر، على سبيل المثال يقلل من خطورة الإصابة بالسمنة، ويخفض من فرص الإصابة بالسرطان، وذلك نقلًا عن "timesofindia".

يُعد النوم مبكراً مفيدًا لنا، ليس فقط لأنه يتيح لك الحصول على الراحة المتطلبة يوميًا، ولكن أيضًا لأنك تستطيع أن تستيقظ أكثر نشاطًا وانتعاشًا في صباح اليوم التالي، مهما كان الأمر سهلاً وصحيًا، فإن النوم في وقت مبكر يعد في الواقع مهمة صعبة لا يستطيع العديد من الأشخاص القيام بها، ومع Netflix وجميع الأفلام