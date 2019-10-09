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برلمان تونس.. سقوط حزب الرئيس الراحل وتزوير إخواني

مصادر من الهيئات الفرعية للانتخابات التشريعية في تونس كشفت عن إلغاء مقعدين برلمانيين لحركة النهضة الإخوانية في محافظة قفصة، لثبوت عملية تزوير قام بها أحد أعضائها
تحرير:وفاء بسيوني ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٨ م
انتخابات تونس
انتخابات تونس
وسط حالة من الترقب ينتظر التوانسة الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء. وفور إغلاق صناديق الاقتراع أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي بـ35 مقعدا، وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، وهو ما يعني تفتت أصوات الناخبين.
كما اكتفى حزب "تحيا تونس" بزعامة رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتحالف حاليا مع حركة النهضة بـ14 مقعدا وفق النتائج الأولية بعد أن كان يطمح في اكتساح التشريعيات، وتمت الإطاحة بعدد من أبرز قيادييه في الدوائر التي ترشحوا لنيل مقاعد عنها. تصدع وسقوط وأظهرت النتائج الأولية أن تحالف "نداء تونس" مع حركة النهضة
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قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
أرامكو

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.? وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها «أرامكو» رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.? وتابع أن «غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر».?
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
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قيس- سعيد

تضامنا مع القروي.. قيس سعيد يوقف حملته الانتخابية بتونس

قال المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، "إنه يلتزم شخصيا بعدم القيام بحملة انتخابية، وذلك لأسباب أخلاقية ولرفع كل لبس بشأن عدم تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص مع منافسه نبيل القروي المحتجز بالسجن المدني بالمرناقية". وأضاف سعيد في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، "سأتوجه للشعب التونسي لأدعوه للحذر والحيطة من محاولة زعزعة المسار الانتخابي، مؤكدا حرصه على تحمل المسئولية الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، والوفاء بالتزاماته تجاه الوطن والشعب".
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
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