إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتوظيف المعلمين
تحرير:أمينة محمود
٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
معلم - صورة أرشيفية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم جديد، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي (www.egmoe.org)، وسيتاح عليها جميع التفاصيل الخاصة بالتقدم للمسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، والتقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، موضحا أن الوزارة ستمول هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، موضحا أن الوزارة ستمول هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك أفضلية لمن تم الاستعانة به من المعلمين في المسابقة الماضية، إذ أن العجز في المعلمين يقدر بـ320 ألف معلم.
وذكر الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، أن البوابة الإلكترونية ستضبط التعاقدات بشكل مؤسسي وستكون تابعة للأكاديمية المهنية للمعلمين بشكل إلكتروني، مضيفا أننا نستهدف من خلال البوابة عمل قاعدة بيانات للمعلمين والإداريين والعاملين والعمال والطلاب، والتي ستدعم خططنا في الإصلاح الاداري والتعليمي في الفترة المقبلة.