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إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتوظيف المعلمين

تحرير:أمينة محمود ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
معلم - صورة أرشيفية
معلم - صورة أرشيفية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم جديد، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي (www.egmoe.org)، وسيتاح عليها جميع التفاصيل الخاصة بالتقدم للمسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، والتقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.
وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، موضحا أن الوزارة ستمول هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: تأخرنا في إنقاذ التعليم.. وشكل الأطفال يفرح

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته بمؤتمر تطوير منظومة شهادة الصلاحية، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة تأخرت كثيرا في إنقاذ التعليم المصرى، ويجب أن يكون هناك معايير محددة وواضحة لتحديد شكل المعلم وترقيته وتقييمه، ويجب أن تكون هناك مسطرة لقياس أداء الجميع لا توجد فيها محسوبية لأحد على حساب آخر، مشيرا إلى أن التعليم مسألة أكبر من مسمى وظيفي وترقية، والوزارة تهدف إلى تعليم الأطفال بشكل صحيح، مؤكدا: "لو متعلموش هنتحاسب عليهم".
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التعليم: لدينا آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات

قال محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن تعيينات المعلمين والتعاقد معهم سيكون على مراحل طوال العام الدراسي، والوزارة لديها آليات كاملة لكشف أي شخص له انتماءات، فسلامة أولادنا لا تحتاج إلى تفكير، وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك إجراءات أخرى ضد البعض من العاملين، مضوحا أن هناك رسوم إدارية للتأكد ومراجعة بيانات المتقظمين والمسابقة ستكون على مراحل متعددة، والتقديم سيكون لمدة 10 أيام إلكترونيا، وسيتم عقد اختبارات للمتقدمين.
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شوقي: مليار جنيه تكلفة تعيين 120 ألف معلم لمدة عام

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ستضع إطار عام لقياس كفاءات وجدارات المعلمين على غرار إطار عام المناهج التعليمية، مضيفا: "مش أي حد ينفع يشتغل معلم لازم يكون له مواصفات، إضافة إلى منح المعلم رخصة مزاولة المهنة كما سيتم الاستعانة بخبراء ورؤساء الجامعات وكليات التربية، لوضع أطر معينة لتقييم المعلمين في المدارس ودوافع وشهادات الصلاحية"، مشيرا إلى أنه سيتم يوم الاربعاء المقبل إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم للعمل كمعلم يضع أوراقه ويتم الاستعانة به حينما تحتاج إليه الوزارة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

شوقي: فصل 1070 معلما لهم انتماءات.. ولا يصلحوا للعمل

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المعلمين احتفالا بيوم المعلم العالمي، موضحا أن هناك عمل كبير يتم في المناهج والاتاحة والكثافات والتقييم ويبقى في القلب المعلمون، مضيفا أن نظام التعليم الجديد بدأ العام الماضي ووصل إلى الصف الثاني الابتدائي والثاني الثانوي هذا العام، إذ أن فلسفة تطوير التعليم والمناهج تكمن في بحث المشكلات سواء الكثافات أو عجز المعلمين، وهذه المشكلات موجودة والوزارة تسعى لحلها من الجزور، كما أن قطاع المعلمين يتم فيه إصلاح أمور إدارية كثيرة تتعلق بمستقبل المعلمين.
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