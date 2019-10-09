إطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتوظيف المعلمين

تحرير:أمينة محمود ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

معلم - صورة أرشيفية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم جديد، ويمكن الدخول إلى البوابة عبر الرابط التالي (www.egmoe.org)، وسيتاح عليها جميع التفاصيل الخاصة بالتقدم للمسابقة الجديدة الخاصة بالعقود المؤقتة للمعلمين، والتقديم لهذه المسابقة بالكامل سيتم عن طريق هذه البوابة فقط لا غير دون أي تدخلات بشرية أو ورقية.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من خلال البوابة العربية الإلكترونية ستستعين الوزارة بـ120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة 3 أعوام، موضحا أن الوزارة ستمول هذه التعاقدات من مواردها المالية، علما بأن تكلفة التعاقد لمدة عام تبلغ حوالى مليار و600 مليون جنيه، وأن هناك