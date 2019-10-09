السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.

وأشار إلى أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون ومستعدة لتلقي أي مقترح لإعادة المداولة بشأن أي مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليتم عرضه علي الجلسة العامة لمناقشته، وليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي ويخرج للنور، لافتا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها متوافقة على