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السجيني: قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على النواب

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع قانون الإدارة المحلية جاهز للعرض على المجلس لمناقشته في الجلسات العامة، وفقا للموعد الذي يحدده مكتب المجلس، مضيفا أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في وقت سابق وهناك توافق عليه، وأعدت تقريرها بشأنه، ووفقا للائحة الداخلية للمجلس يتم عرض التقرير مرة أخرى على اللجنة في بداية دور الانعقاد، جاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير.
وأشار إلى أن اللجنة متوافقة على مشروع القانون ومستعدة لتلقي أي مقترح لإعادة المداولة بشأن أي مواد فيه، والتقرير سيعرض على مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، ليتم عرضه علي الجلسة العامة لمناقشته، وليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالي ويخرج للنور، لافتا إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها متوافقة على
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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جماعات-ارهابية

إحالة قانوني المرور والكيانات الإرهابية إلى اللجان المختصة

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس، من الفصل التشريعي الأول، عددا من مشروعات القوانين الهامة المقدمة من الحكومة للجان النوعية المختصة لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها، ويأتي في مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأحالها عبد العال للجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
مجلس-النواب (1)

سؤال للحكومة عن حوادث طريق «السويس - الإسماعيلية»

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لتلافي الحوادث المتكررة على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، قائلة إن طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، يشهد العديد من الحوادث التي تكون بشكل شبه يومي، وذلك دون تدخل الجهات المعنية، ما يؤدي إلى وفاة العشرات سنويا جراء الحوادث على هذا الطريق، وآخر تلك الحوادث هي مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث على الطريق، وغير ذلك الكثير خلال الفترة الماضية.
خبز-عيش

أزمة بيع مخبز الشيخ زايد في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، قائلا أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، ما يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.
نهر النيل

البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات على رأسها عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل، موضحا أن الدولة أعلنت في عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهري ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة في محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة الساحل، إلى جانب إنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أي تغير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذي النظر ويحجب رؤية النيل.
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