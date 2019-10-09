مدبولي: لا بد من وقفة جادة في مسألة سد النهضة

رئيس الوزراء: موضوع سد النهضة ينقسم إلى شقين: الأول السياسي والدبلوماسي، ثم الجانب الفني الذي خضنا فيه أكثر من مرحلة على مدار عدة سنوات وتوافقنا على عدة نقاط

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، في مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة أزمة سد النهضة، إن مشاركة أعضاء المجلس في الموضوع الخاص بسد النهضة الإثيوبي، يهدف لاطلاع الرأي العام بكل شيء حول هذا الملف، مضيفا: "حديثي في الجلسة العامة سيتضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة لتأمين حقوق مصر في مياه النيل، ورفع درجة الاستعداد للحفاظ على مياه النيل، ووزراء الخارجية والري والإسكان سيشاركوني الحديث تحت قبة البرلمان في هذا الخصوص".

وذكر مدبولي، أن البيانات التى سيتم إلقائها ستوضح كافة الجوانب الخاصة بهذا المشروع، وما قامت به الحكومة وما ستقوم به من مشروعات للحفاظ على موارد المياه وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وجهود رفع كفاءة كافة الموارد المائية المتاحة، متابعا: "جئنا إلى مجلس النواب اليوم لنتحدث عن موضوع سد النهضة