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تناول الأسماك قبل العام الأول لطفلك يجنبه الربو

أظهرت البيانات أن الأطفال الذين يستهلكون الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يكونون أقل عرضة للإصابة بالأكزيما عند بلوغهم 6 سنوات بنسبة 5%
تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
الحساسية عند الرضع
الحساسية عند الرضع
توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع قبل بلوغ عام واحد يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو، حيث درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة 28 و40% على التوالي، وبهذا وصفت الجمعيات الخيرية اليوم نتائج الورقة بأنها خطوة "مشجعة" في مكافحة الحساسية.
في دراسات سابقة، تم الكشف عن أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك لها تأثير مضاد للالتهابات يحارب المرض، حيث إن سبب الربو هو انسداد الشعب الهوائية الملتهبة بالمخاط، وبالتالي فإن الالتهاب يلعب دورا في الأكزيما، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.  تشير النتائج إلى أن
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المرأة-الحامل-والفجل

يقلل من خطر العيوب الخلقية.. فوائد العدس للحامل

يهتم خبراء التغذية دائمًا بصحة المرأة الحامل والجنين؛ لذا ينصح بطعام غني بالمعادن المهمة، من أجل بناء صحي للطفل، والحفاظ على الجنين من التعرض للعيوب الخلقية، أو المشكلات المتعلقة بالنمو والتطور، ولكن توجد بعض الأطعمة التي ينظر إليها البعض وكأنها أطعمة هامشية؛ على سبيل المثال، العدس، على الرغم من أنه يتميز بقيمة غذائية عالية، ويحمي من الأنيميا، إضافة إلى التقليل من العيوب الخلقية، والتقليل من ضغط الدم المرتفع، فإنه لم يحظَ بشهرة كبيرة. وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "bold sky".
نظام نباتي

دراسة: النباتيون أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أصبح النظام النباتي شائعا بشكل كبير، خاصة بعد إثبات قدرته على فقدان الوزن والحماية من بعض الأمراض، ولهذا يعتقد الكثير من الاشخاص أن النباتيين أكثر صحة لأنهم لا يأكلون اللحوم، ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحا، فليس بالضرورة أن متبعي هذا النظام يكونون أكثر صحة، وفقا لبحث جديد نشر في المجلة الطبية البريطانية. أظهرت الدراسة أن النباتيين أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية ولكنهم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
المرأة الحامل وأشعة الشمس

لماذا حمض الفوليك مهم للحامل والجنين؟

يوصى دائمًا بتناول أطعمة محددة في فترة الحمل، على سبيل المثال السكريات الطبيعية، كالفواكه بمختلف أنواعها، كما أن الخضراوات الورقية تتمتع بفوائد رائعة، يجب على المرأة الحامل أن تتناولها باستمرار، وعلى الجانب الآخر توجد بعض المعادن التي تحتاجها الحامل بكميات كبيرة في هذه المرحلة، ولا يمكن الاكتفاء منها من خلال الطعام، على سبيل المثال حمض الفوليك، من أكثر ما ينصح بتناوله أثناء هذه الفترة، لأنه يتميز بالعديد من الفوائد، مثل إنتاج خلايا دم حمراء، وذلك نقلا عن "timesofindia".
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طفل-رضيع

كيف تتعاملين مع أول نزلة برد لطفلك المولود حديثا؟

بعد ولادة الطفل، يبنى نظام المناعة في وقت مبكر، ولكن قبل أن يتم تطوير هذه المناعة بالكامل، قد يكون الطفل عرضة للإصابة بفيروسات مثل الزكام. نزلات البرد أقل شيوعًا عند المواليد الجدد، إذ يكتسبون مناعة من أمهاتهم خلال الـ6 شهور الأولى، وبعدها يصبح الزكام أكثر شيوعا، فهذه الأمراض حيوية لمساعدة جسم الطفل على تعلم مكافحة الفيروسات التي تسبب نزلات البرد. عادة ما يصاب الأطفال بنزلات البرد قبل عيد ميلادهم الأول، لكن هناك بعض الأعراض الأخرى التي يجب عليك البحث عنها للتأكد من أنه مصاب بالبرد، خاصة أن فصل الشتاء على وشك الاقتراب.
الم الكعب بعد الجري

ألم الكعب بعد الجري شائع.. كيف يمكن التخلص منه؟

يعد الجري شكلا من أشكال التمرينات، لكن في بعض الأحيان قد تشعر بألم في الكعب، وغالبا ما يرتبط بالتهاب اللفافة الأخمصية أو المخاوف الهيكلية أو أنماط الحركة غير السليمة؛ ولهذا سيكون من الضروري العناية بهذا الألم وعلاجه على الفور من أجل تجنب المزيد من المضاعفات. عندما يتم استخدام الكاحل بشكل مفرط في الجري ففي بعض الأحيان تتحد بعض التأثيرات لتسبب الألم واختلالات العضلات والأعراض الأخرى، كما قد يكون لديك المزيد من المخاطر لهذه المشكلات إذا كان لديك وزن زائد أو إصابات أعلى تؤثر فى أنماط الحركة.
بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
الرغبة-في-تناول-السكريات

إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
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