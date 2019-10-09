تناول الأسماك قبل العام الأول لطفلك يجنبه الربو

أظهرت البيانات أن الأطفال الذين يستهلكون الأسماك الزيتية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يكونون أقل عرضة للإصابة بالأكزيما عند بلوغهم 6 سنوات بنسبة 5%

تحرير:فيروز ياسر ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

الحساسية عند الرضع

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يتناولون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع قبل بلوغ عام واحد يقل لديهم خطر الإصابة بالأكزيما والربو، حيث درس علماء الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا وجبات مئات الأطفال. كما أظهرت النتائج أن الأطفال الذين يبلغون من العمر 6 سنوات ويتغذون على الأسماك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وتقل احتمالات الإصابة بالأكزيما والربو بنسبة 28 و40% على التوالي، وبهذا وصفت الجمعيات الخيرية اليوم نتائج الورقة بأنها خطوة "مشجعة" في مكافحة الحساسية.

في دراسات سابقة، تم الكشف عن أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك لها تأثير مضاد للالتهابات يحارب المرض، حيث إن سبب الربو هو انسداد الشعب الهوائية الملتهبة بالمخاط، وبالتالي فإن الالتهاب يلعب دورا في الأكزيما، وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. تشير النتائج إلى أن