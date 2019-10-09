مدبولي: مصر ستطلب التدخل الدولي لحل أزمة سد النهضة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطلب التدخل الدولى، للوصول إلى طريقة توافقية، لحل تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبى، بعد التشدد الذي أظهرته أديس أبابا خلال المفاوضات الأخيرة، مؤكدا: "تابعنا تشددا من الجانب الإثيوبى في بعض الثوابت التي كان عليها توافق لكنها تراجعت عنها ووضعت موقف متشدد آخر"، لافتا إلى أن النقاط الخلافية مع إثيوبيا كلها تتعلق بملء السد وفترة الملء، والآلية التي سيتم العمل بها ما بعد الملء، وما بعد تشغيل السد باعتبارها ستكون عملية مستدامة.

وأشار مدبولي، في كلمته بشأن مفاوضات سد النهضة، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى أن تلك النقاط يوجد خلاف جوهري عليها مع الجانب الإثيوبى، مؤكدا أنه وفقا لإعلان المبادئ التي وقعت عليه مصر، ينص على أنه في حال عدم توافق أي دولة على ملء السد يكون هناك وسيط دولي لدراسة الموضوع ووضع الأسس التي تحقق