قانون المرور الجديد: نقل ملكية السيارة خلال 3 أشهر

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

سيارة - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، قائلا إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، مضيفا أن مشروع القانون يلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين.

وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: "كما حدد مشروع القانون مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية، حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص"، متابعا أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة