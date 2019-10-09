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قانون المرور الجديد: نقل ملكية السيارة خلال 3 أشهر

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
سيارة - صورة أرشيفية
سيارة - صورة أرشيفية
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء كمال عامر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 بشأن توكيلات البيع، قائلا إن مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة، من شأنه إحكام السيطرة على عشوائية التوكيلات وتحديد المسئوليات، مضيفا أن مشروع القانون يلزم مشتري السيارات بنقل ملكيتها خلال 3 أشهر بالنسبة للأشخاص الطبيعين.
وأضاف عامر، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين: "كما حدد مشروع القانون مهلة سنة لسريان التوكيل الخاص بالسيارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية، حتى لا يضع العقبات أمام تجديد المركبات المملوكة لهذه الأشخاص"، متابعا أن هذه التعديلات من شأنها تحديد المسئولية الجنائية والمدنية للسيارة منذ نقلها إلى المشتري وبراءة
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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الرئيس-السيسى

نواب يعلقون على كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة تدشين بداية حقبة جديدة في تاريخ مصر، وأسست لدور جديد تلعبه إقليميا ودوليا ووضعت لنفسها مكانة تستحقها عالميا، إضافة إلى أنها أعلنت عن قدرة مصر في استعادة الأمن الإقليمي لأمتها العربية. وقال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن كلمة السيسي كانت شاملة وقوية جدا، وتناولت ملفات عدة كحقوق الإنسان، وتمكين المرأة والشباب وحق الفلسطينيين، وما يحدث في الدول العربية مثل ليبيا وسوريا واليمن، ومكافحة الإرهاب.
مجلس-النواب (1)

سؤال للحكومة عن حوادث طريق «السويس - الإسماعيلية»

تقدمت آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والتنمية المحلية، بشأن إجراءات الحكومة لتلافي الحوادث المتكررة على طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، قائلة إن طريق السويس الإسماعيلية الصحراوي، يشهد العديد من الحوادث التي تكون بشكل شبه يومي، وذلك دون تدخل الجهات المعنية، ما يؤدي إلى وفاة العشرات سنويا جراء الحوادث على هذا الطريق، وآخر تلك الحوادث هي مصرع 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث على الطريق، وغير ذلك الكثير خلال الفترة الماضية.
خبز-عيش

أزمة بيع مخبز الشيخ زايد في طلب إحاطة بالبرلمان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة بيع مخبز الشيخ زايد المليوني، قائلا أن الحكومة تعتزم بيع مخبز الشيخ زايد المليوني والذي تم إنشاؤه في عام 2011، بتكلفة وصلت إلى 48 مليون دولار، من قبل إدارة المنح والمساعدات بوزارة التموين وينتج مليون رغيف شامي يوميا، ما يعد إهدارا للمال العام ويشير إلى وجود غياب تام للأهداف الاقتصادية.
نهر النيل

البرلمان: إهمال المراسي سبب عشوائية المراكب النيلية

قال محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن النقل النهرى منظومة لا يمكن الاستهانة بها، لكنها حتى الآن لم تستغل حق استغلالها، إضافة إلى معاناتها من عدة مشكلات على رأسها عشوائية المراكب المتكدسة على ضفاف النيل، موضحا أن الدولة أعلنت في عام 2015 عن رؤيتها الشاملة لتطوير النقل النهري ونقل مكان المراكب النيلية المتواجدة في محيط ميدان التحرير وماسبيرو إلى منطقة الساحل، إلى جانب إنشاء عدد من المراسى النيلية، إلا أننا لم نلحظ أي تغير واستمرت عشوائية المراكب النيلية وتكدسها بشكل يؤذي النظر ويحجب رؤية النيل.
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