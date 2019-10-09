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السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان
أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
وأشار البدوي إلى أنه اتفق مع مسئولين في السعودية والإمارات، على جدول مبرمج حتى نهاية عام 2020، لتقديم ما تبقى من المنحة، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، لافتا إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو المقبل.وعاد إلى الخرطوم،
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قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

برلمان تونس.. سقوط حزب الرئيس الراحل وتزوير إخواني

وسط حالة من الترقب ينتظر التوانسة الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء. وفور إغلاق صناديق الاقتراع أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي بـ35 مقعدا، وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، وهو ما يعني تفتت أصوات الناخبين.
أرامكو

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.? وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها «أرامكو» رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.? وتابع أن «غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر».?
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
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رئيس-الوزراء-السوداني-عبد-الله-حمدوك (2)

حمدوك يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في السودان

التقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في مقر مجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أصحاب الأعمال السعوديين، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، حيث دعاهم إلى الاستثمار في السودان واغتنام الفرص الجديدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع شارك فيه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد القطان، ووزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، وسفير المملكة لدى السودان علي جعفر، وسفير السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري، إضافة إلى كبار القادة والرؤساء التنفيذيين في كبريات الشركات السعودية.
السودان

السودان: برنامج إنقاذ اقتصادي مدته 9 أشهر

قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، اليوم الإثنين، إن الحكومة الانتقالية ستطلق، في أكتوبر المقبل، خطة إنقاذ اقتصادية مدتها 9 أشهر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإن التدابير تشمل ترشيد الإنفاق ومعالجة التضخم، والدعم للخبز أو البنزين سيستمر حتى حوالي يونيو 2020، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "رويترز". وكان البدوي، قبل أيام، قد أعلن الموافقة على تبني فكرة الوديعة لصالح الوطن، مثمنا مبادرة الشعب السوداني لدعم الاقتصاد، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لتضافر جهود جميع أبناء الشعب السوداني. وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.
دومينيك-راب

بريطانيا تدرس معلومات بشأن هجمات أرامكو قبل الرد

أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الأحد، أن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية. وقال راب في تصريحات له، إن بلاده "ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فاعلية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية، الأسبوع الماضي". وأشار وزير الخارجية إلى أنه تحدث مع نظرائه السعوديين والألمان والفرنسيين والأمريكيين، الإثنين الماضي، في هذا الشأن، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الرد.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

قرار عاجل من الصحة.. وقف جميع الأدوية المحتوية على «الرانتيدين»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وقف تداول كافة المستحضرات المحتوية على مادة الرانتيدين، مع أخذ عينات من جميع المصانع المنتجة لهذه المستحضرات وإخضاعها للتحليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة، بشأن ما تردد من معلومات على بعض المواقع التواصل الاجتماعي عن المستحضرات الدوائية المحتوية على مادة الرانتيدين.
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