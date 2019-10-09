السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.

وأشار البدوي إلى أنه اتفق مع مسئولين في السعودية والإمارات، على جدول مبرمج حتى نهاية عام 2020، لتقديم ما تبقى من المنحة، مضيفا أنه تم تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي مدتها 9 أشهر، تستهدف كبح التضخم مع تدبير إمدادات من السلع الأساسية، لافتا إلى الإبقاء على دعم الخبز والوقود حتى يونيو المقبل.وعاد إلى الخرطوم،