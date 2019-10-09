تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ«فض رابعة» لـ4 نوفمبر

تحرير:سماح عوض الله ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

رئيس المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات

كانت المحكمة قضت في سبتمبر الماضي، بالإعدام لقيادات جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى و71 آخرين، والمؤبد لـ47 متهمًا من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والسجن المشدد 15 سنة لـ374 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لأسامة، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والسجن 10 سنوات لـ22 متهمًا (حدث)، والسجن المشدد 5 سنوات لـ215 متهمًا آخرين.



وأشارت التحقيقات إلى مقاومة المتهمين لرجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمد للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير فى السلطات العامة فى أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.



