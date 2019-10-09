مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

رئيس الوزراء: الدولة تتحمل تكلفة ضخمة وإضافية لاستخدام كل قطرة مياه.. هناك جهد هائل لتحلية مياه البحر.. منذ 4 سنوات كانت الطاقة الإنتاجية للتحلية 80 ألف متر مكعب يوميا

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.

وأشار مدبولي، إلى أن الشركات المصرية التي تنفذ الآن السد الذي يتم تشييده في تنزانيا، هو أكبر دليل على أن مصر تقر أحقية دول حوض النيل من الاستفادة من هذه الموارد، بما لا يجور على حقنا التاريخي، وبما تنص عليها الاتفاقيات الدولية، متابعا: "مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل، هو مورد المياه الوحيد بالإضافة