شكري:إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق مرفوض

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

سامح شكري وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، خاصة أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة، ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين، مشددا على أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير، مضيفا أن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأكد شكري أن مضي إثيوبيا قدما في ملء وتشغيل سد النهضة دون الاتفاق مع دولتي المصب أمر مرفوض تماما، وبعد انتهاكا صريحا لاتفاقية إعلان المبادئ، محذرا من أن السد يؤثر في الاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أنه تم دعوة المجتمع الدولي للتوسط من أجل وضع حل لهذه الأزمة، داعيا إثيوبيا لوجود طرف رابع للوصول إلى الاتفاق