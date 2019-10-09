البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة
تحرير:أحمد جاد
٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة من مليار و560 مليون ين ياباني، لتكون مليار و983 مليون ين ياباني والموقعة في القاهرة بتاريخ 16 يونيو 2019.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 395 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديلات المدخلة على بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 والمعتمدة في ديسمبر 2012، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه في مصر والموقعة في 26 نوفمبر 2018 و30 مايو 2019.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 485 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (تحديث الخط الأول لمترو القاهرة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 205 ملايين يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 1 أغسطس 2018.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 486 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضا تبلغ قيمته 53 مليونا و200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019.