البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.

كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي