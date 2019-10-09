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البرلمان يحيل 7 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، الجلسة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الرى والموارد المائية. ووافق البرلمان على إحالة 7 قرارات جمهورية وافقت عليهم اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، من النواحي الدستورية، وذلك للجان النوعية. وتضمنت الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بـ200 مليون دولار، الموقع في 5 مايو 2019.
كما تم إحالة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 357 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الفقرة (1) من الفقرة 1 من الخطابات المتبادلة بين الدولتين الموقعة بتاريخ 14 ديسمبر 2015، لزيادة قيمة منحة إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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مدبولي للنواب: عرفوني الممتنعين عن تنفيذ الحد الأدنى للأجور

قال النائب مصطفى مدبولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عندما إتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها، على ضروة اتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين، مؤكدا أن الحكومة بدأت برامج الحماية الاجتماعية بالتعامل مع ملف الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه، ما قوبل بمقاطعة النواب مؤكدين أن ذلك القرار لم يطبق، ما دفع رئيس الوزراء لمطالبتهم بإعداد قائمة بالجهات الحكومية التي لم تنفذ القرار، للعمل على تفعيله فورا.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

مدبولي من البرلمان: اقتصادنا كان منهار في 2014

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسؤولية قبل 15 شهرًا من الآن، كان السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد، لافتا إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، ففي منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة ومتداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة علي تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
مجلس-النواب

نواب: كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن مواجهة التحديات

أعلن أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية والجيش المصري، مطالبين الحكومة بالقيام بدورها ومساندة البرلمان للنهوض بالبلاد. وأكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن كل مؤسسات الدولة عليها مسئولية مشتركة فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر، جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والمنعقدة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس.
احمد-خليل-نائب-حزب-النور

نائب عن حزب النور يهاجم الحكومة: لا تقوم بدورها

وجه أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اليوم الثلاثاء، هجوما حادا ضد الحكومة، متهما الوزراء بعدم القيام بدورهم، قائلا: "أين الوزراء والمحافظين والمسئولين يرحمكم الله؟ حل مشاكل مصر في إن الوزراء يقوموا الصبح يشوفوا شغلهم، ومن الضروري أن يقوم كل مسئول بدوره من أجل مصلحة الوطن"، متسائلا: "أين دور وزير الزراعة من مشكلات كل عام في تسعير المحاصيل الزراعية؟ أين وزير التموين؟ لا يوجد نائب إلا ولديه كم كبير من المشكلات بسبب الحذف من البطاقات التموينية".
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