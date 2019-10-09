الخميس قطع المياه عن 6 أكتوبر.. والجمعة بفيصل

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

انقطاع المياه - صورة أرشيفية

أعلنت شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزه عن انقطاع المياه عن مناطق شارع فيصل، ومن المقرر أن يتم قطع الماء لمدة 8 ساعات اعتبارا من الحاديه عشر مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة السابعة صباح يوم السبت المقبل وذلك لقيام الشركة بأعمال إصلاح خط 300 مم اسبستوس بشارع فيصل أمام كفر طهرمس في اتجاه ميدان الجيزة، وتضم مناطق قطع الماء: بداية من ابن بطوط حتى شارع حسن عبد العال، منطقة مساكن منتصر، منطقة الاريزونا المنحصرة بين شارع فيصل وشارع الهرم، شارع مدكور حتى شارع حسن محمد.

وأهابت الشركة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، إذ توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى.من ناحية أخرى، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في بيان له، اليوم، عن قطع المياه عن عدة مناطق، غدا الخميس، لمدة