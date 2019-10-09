لو قشرة الرأس تلاحقك في الشتاء.. لا تفرط في الشامبو

عندما تصبح فروة الرأس جافة ، تكون خلايا الجلد الميتة عبارة عن رقائق تتساقط على كتفيك، هناك العديد من أسباب وراء قشرة الرأس، على سبيل المثال البكتيريا والفطريات.
عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونة المتعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، ستجد إن جميعها يدور حول التخلص من القشرة، لأنه بالفعل أحد المشكلات الصحية المزعجة، فعند الذهاب إلى احتفال أو فرح، ستشعر بالحرج عند رؤية القشرة منتشرة على كتفيك، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بطرق بسيطة يمكنك التخلص منها، على سبيل المثال تدليك فروة الرأس بأنواع طبيعية من الزيوت، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشعر من خلال الاستحمام بشكل يومي، وتجنب المنتجات الرديئة، وذلك حسبما ذكر موقع "boldsky".
أيام قليلة وسوف يبدأ فصل الشتاء، وتأتي معه الكثير من الحالات المرضية، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، كما تعتبر القشرة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، قشرة الرأس هي اضطراب في فروة الرأس يأتي مع بعض الأعراض الواضحة مثل الحكة وضعف بصيلات الشعر، ويصبح الأمر أكثر سوءًا خلال فصل الشتاء، حيث يكون الطقس
أيام قليلة وسوف يبدأ فصل الشتاء، وتأتي معه الكثير من الحالات المرضية، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، كما تعتبر القشرة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، قشرة الرأس هي اضطراب في فروة الرأس يأتي مع بعض الأعراض الواضحة مثل الحكة وضعف بصيلات الشعر، ويصبح الأمر أكثر سوءًا خلال فصل الشتاء، حيث يكون الطقس باردًا وجافًا خلال هذا الموسم، وتصبح فروة رأسك أكثر عرضة لقشرة الرأس.
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عندما تصبح فروة الرأس جافة ، تكون خلايا الجلد الميتة عبارة عن رقائق تتساقط على كتفيك، هناك العديد من الأسباب وراء قشرة الرأس، على سبيل المثال البكتيريا والفطريات والتغيرات الهرمونية والإجهاد والأوساخ والظروف البيئية والخارجية، كما إن الطقس البارد في الشتاء يجعل الأمر أسوأ، يمكن أن تكون هذه الحالة مزعجة ومحرجة، ولكن يمكن بالتأكيد منعها إذا تم اتخاذ طرق الحماية الصحيحة، لذا ما يلي بعض من النصائح المذهلة حول كيفية منع القشرة في الشتاء:
1-الحفاظ على ترطيب فروة الرأس
فروة الرأس الجافة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس، كما إن الطقس الجاف والبارد في الشتاء يزيد منها، لذلك، هناك طريقة رائعة لمنع القشرة والتلف الناتج عن ذلك أثناء الشتاء، وهي الحفاظ على فروة رأسك رطبة، إضافة إلى ذلك، يجب استخدم منتجات الشعر التي تغذي البصيلات، وتساعد على زيادة معدلات الترطيب، كما يجب تجنب المنتجات التي تجفف فروة الرأس.
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2. التدليك بالزيت قبل غسل الرأس أمر لا بد منه
تدليك فروة الرأس بالزيت الساخن يقدم لك العديد من الفوائد الهامة، فهو لا يساعد فقط في محاربة القشرة، ولكن يرطب فروة الرأس بشكل كبير، إضافة إلى ذلك، الزيوت المستخدمة تساعد في تقوية وتغذية الشعر، زيت جوز الهند يعتبر شائع بشكل كبير، ويستخدم دائمًا من أجل تدليك فروة الرأس، يمكنك أيضًا مزج بعض الزيوت وإضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي لجعل علاجك طبيعي وفعال، بعد ذلك، ضع الخليط على فروة رأسك، و اتركه لمدة ساعة تقريبًا واشطفه باستخدام الماء الفاتر.
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3-لا تفرط في استخدام الشامبو
بينما القشرة من الأشياء المزعجة، وتحاول دائمًا العمل على التخلص منها، عليك أيضًا بالحفاظ على نظافة فروة الرأس، وترطيبها باستمرار، ولا يعني ذلك، أن تفرط في استخدام الشامبوهات، حتى لا تعرض شعرك للتلف أو الخطر، لذا يجب غسيل الشعر من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع فقط.
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4-احمي شعرك من الشمس
أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس، هي التعرض المباشر لأشعة الشمس، إلى جانب ذلك ، فإن أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية تدمر شعرك وبشرتك بأكثر من طريقة، لذا عليك بحماية شعرك من أشعة الشمس الضارة كلما خرجت، غطي شعرك باستخدام وشاح أو قبعة، وبالتالي ستضمن لنفسك حماية جيدة من القشرة طوال فترة الشتاء.
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