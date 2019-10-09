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لو قشرة الرأس تلاحقك في الشتاء.. لا تفرط في الشامبو

عندما تصبح فروة الرأس جافة ، تكون خلايا الجلد الميتة عبارة عن رقائق تتساقط على كتفيك، هناك العديد من أسباب وراء قشرة الرأس، على سبيل المثال البكتيريا والفطريات.
تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
قشرة الشعر
قشرة الشعر
عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونة المتعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، ستجد إن جميعها يدور حول التخلص من القشرة، لأنه بالفعل أحد المشكلات الصحية المزعجة، فعند الذهاب إلى احتفال أو فرح، ستشعر بالحرج عند رؤية القشرة منتشرة على كتفيك، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بطرق بسيطة يمكنك التخلص منها، على سبيل المثال تدليك فروة الرأس بأنواع طبيعية من الزيوت، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشعر من خلال الاستحمام بشكل يومي، وتجنب المنتجات الرديئة، وذلك حسبما ذكر موقع "boldsky".
أيام قليلة وسوف يبدأ فصل الشتاء، وتأتي معه الكثير من الحالات المرضية، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، كما تعتبر القشرة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، قشرة الرأس هي اضطراب في فروة الرأس يأتي مع بعض الأعراض الواضحة مثل الحكة وضعف بصيلات الشعر، ويصبح الأمر أكثر سوءًا خلال فصل الشتاء، حيث يكون الطقس
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ادوات-مكياج (1)

لشراء المكياج من الإنترنت مخاطر.. احذري منها

تهتم جميع النساء بمستحضرات التجميل، ولأن التسويق عبر الإنترنت أصبح مغريا للغاية، فإن بيع المكياج أصبح رائجا، وبالفعل تشتري العديد من النساء مستحضرات التجميل أونلاين وينفقن الكثير من المال من أجل جمالهن. بجانب الإغراء الموجود عبر الإنترنت، فيمكن العثور على منتجات ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة الرخيصة عبر الإنترنت، بدون رقابة مما يسبب مشكلات صحية، مثلما حدث مع امرأة من كاليفورنيا، حيث دخلت إلى المستشفى بعد تعرضها لميثيل الزئبق من كريم بشرة اشترته من الإنترنت.
تكثيف-الحواجب (2)

5 حيل تساعدك في الحصول على حواجب مثالية

وضع المكياج ليس سهلا كما تعتقد كل فتاة، حيث يحتاج إلى خطوات واستخدام المنتجات الصحيحة التي تليق ببشرتك، وخاصة أن كل نوع يحمل درجات مختلفة، ومن أكثر الأجزاء التي تظهر شكلك الحاجبان، ولهذا سيكون عليك العناية بهما بطريقة صحيحة، سواء من خلال مشاهدة فيديوهات لخبيرة التجميل أو التعلم من أقاربك حتى تصبحي كالمحترفات. وكشفت خبيرة بارزة في الحواجب عن 5 نصائح خالية من الصعوبة يجب على كل امرأة معرفتها، حيث قالت هانا موتزي، إن تحديد حواجبك بالشكل الذي يناسبك يجعلك تبدين بشكل أصغر سنا.
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لا تنزعج من تساقط الشعر.. هذه الأطعمة تفيدك

جميع أجزاء جسم الإنسان مهمة بشكل كبير، وخاصة الأعضاء الحيوية، وتوجد بعض الأشياء التي تعطينا مظهرا جماليا، ومن بينها الشعر والبشرة، تتعرض كثير من الفتيات والرجال لتساقط الشعر، ولا يعرفون أسباب ذلك، بل يزيد من شعورهم بالإحباط، وجد الباحثون العديد من الأطعمة المهمة التي يمكنك تناولها، للحفاظ على الشعر من التساقط، لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات الضرورية، على سبيل المثال الجزر يعتبر مصدرا غنيا بالبيتا كاروتين، يساعد في الوقاية من تساقط الشعر، وذلك نقلا عن "stylecraze".
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العناية بالبشرة من التلوث

حل مشاكل شعرك في النشا.. جربي 6 وصفات سهلة

جميع الفتيات يحلمن بشعر ناعم وقوي وخالٍ من القشرة والتساقط، ويصرفون الكثير من الأموال لتحقيق ذلك، بداية من شراء مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن، إلى الذهاب للبيوتي سنتر ودفع مبالغ كبيرة في عمل جلسات بروتين أو كيراتين ومكواة واستشوار، لفرد الشعر، لكن كل هذه الوسائل تؤدي لنتائج مؤقتة وتؤثر بشكل سلبي على الشعر، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تنقذ شعرك وتساعد على تطويله وتغذيته دون صرف أي مبالغ، في السطور التالية نساعدك في التعرف على فوائد النشا للشعر.
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