لو قشرة الرأس تلاحقك في الشتاء.. لا تفرط في الشامبو

عندما تصبح فروة الرأس جافة ، تكون خلايا الجلد الميتة عبارة عن رقائق تتساقط على كتفيك، هناك العديد من أسباب وراء قشرة الرأس، على سبيل المثال البكتيريا والفطريات.

تحرير:إسراء سليمان ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

قشرة الشعر

عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونة المتعلقة بالعناية بالبشرة والشعر، ستجد إن جميعها يدور حول التخلص من القشرة، لأنه بالفعل أحد المشكلات الصحية المزعجة، فعند الذهاب إلى احتفال أو فرح، ستشعر بالحرج عند رؤية القشرة منتشرة على كتفيك، وخاصة في فصل الشتاء، ولكن بطرق بسيطة يمكنك التخلص منها، على سبيل المثال تدليك فروة الرأس بأنواع طبيعية من الزيوت، إضافة إلى الحفاظ على نظافة الشعر من خلال الاستحمام بشكل يومي، وتجنب المنتجات الرديئة، وذلك حسبما ذكر موقع "boldsky".

أيام قليلة وسوف يبدأ فصل الشتاء، وتأتي معه الكثير من الحالات المرضية، بما في ذلك نزلات البرد والأنفلونزا، كما تعتبر القشرة من أكثر المشكلات الصحية الشائعة، قشرة الرأس هي اضطراب في فروة الرأس يأتي مع بعض الأعراض الواضحة مثل الحكة وضعف بصيلات الشعر، ويصبح الأمر أكثر سوءًا خلال فصل الشتاء، حيث يكون الطقس