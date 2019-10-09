عبد العال: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م

علي عبد العال رئيس مجلس النواب

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين، قائلا: "مياه النيل لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق خاصة هذه القيادة الوطنية الصادقة، أن تفرط نقطة مياه واحدة من مياه النيل، وأؤكد أن الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل من المياه لتغطية كافة الاحتياجات من المياه"، جاء ذلك تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة.

وأوضح عبد العال أن الدولة بكافة المؤسسات تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة. فيما نفى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ما يشاع بأن مصر ضد التنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء.وأوضح عبد العاطي أن مصر