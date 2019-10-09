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عبد العال: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٢ م
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
علي عبد العال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين، قائلا: "مياه النيل لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق خاصة هذه القيادة الوطنية الصادقة، أن تفرط نقطة مياه واحدة من مياه النيل، وأؤكد أن الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل من المياه لتغطية كافة الاحتياجات من المياه"، جاء ذلك تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة.
وأوضح عبد العال أن الدولة بكافة المؤسسات تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى حل لتلك الأزمة. فيما نفى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ما يشاع بأن مصر ضد التنمية في إفريقيا، مشيرا إلى أن مصر شاركت في إنشاء السدود في إفريقيا، منها ما تم بناؤه ومنها ما هو تحت الإنشاء.وأوضح عبد العاطي أن مصر
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مجلس-النواب

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
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سامح-شكري (1)

شكري:إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة دون اتفاق مرفوض

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، في كلمته أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر والسودان باعتبارهما دولتي المصب هما الأكثر تأثرا من بناء سد النهضة، خاصة أن الدولتين تربطهما المصالح المشتركة، ما يتطلب الحفاظ على حقوق الشعبين، مشددا على أهمية تضافر الأشقاء في دولة السودان مع مصر في ملف سد النهضة، نظرا لأن مصر والسودان يربطهما نفس المسار والمصير، مضيفا أن ملف سد النهضة مر بمرحلة غاية في الدقة بسبب طول مدة المفاوضات دون التوصل لاتفاق وفقا لقواعد القانون الدولي.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي: مصر ملتزمة بالحفاظ على حقها في مياه النيل

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، أمام أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصري، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحا، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر، مضيفا أن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أى دولة من دول حوض النيل، بل أن مصر دعمت عشرات من مشروعات التنمية فى عدد من دول حوض النيل، بل شاركنا في تمويل عدد من هذه السدود.
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رئيس مجلس النواب: «السيسي» حريص على الاهتمام بالشباب

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهتمام بالشباب والتواصل معهم، وطالب النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إذ قال عبد العال: «إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك»، مشيرا إلي أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (2)

النواب يغلظ عقوبة تسهيل التعدي على أراضي الدولة

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.
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