انهيار الزاهد ونجل طلعت زكريا يتلقى العزاء بالمقابر

تحرير:محمد مجلي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

جنازة طلعت زكريا

انتهت مراسم دفن الفنان الراحل طلعت زكريا بمقابر الأسرة بالعامود، في منطقة كرموز، غرب الإسكندرية، وحرص عمر طلعت زكريا نجل الفنان الراحل على تلقى واجب العزاء من المعزين من أقارب وأصدقاء الفنان الراحل والجماهير المحبة له. وحرص الفنانون أحمد رزق ونشوى سلامة ورضا إدريس ومنال سلامة ومحمد لطفي على حضور مراسم الجنازة وتوديع الفنان الراحل وتقديم واجب العزاء على المقابر، والتى شهدت حالة كبيرة من الزحام الشديد لمحبي ومعجبى الفنان الراحل الذي توفي أمس عن عمر يناهز 59 عاما بعد صراع مع المرض.

كما حرصت الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي على تلقى واجب العزاء وبدت الأولى فى حالة صحية غير جيدة ودخلت في نوبة بكاء شديدة بالتزامن مع دفن الجثمان ونزوله المقبرة وأخفت وجهها عن الجميع بارتداء نظارة سوداء. ونعت الزاهد، زوج والدتها قائلة: "دي آخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع أبويا وحبيبي وسندي اللي