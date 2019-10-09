سدود وجسور وبحيرات.. كيف تواجه الري سيول الصعيد؟

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

سيول - صورة أرشيفية

كشف تقرير لقطاع التوسع الأفقى بوزارة الري، أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات الهادفة إلى الحماية من مخاطر السيول واستقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول لخدمة المنظومة المائية بالدولة، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على المجاري المائية، والتى تسهم بشكل كبير فى ترشيد استخدام المياه وحسن توزيعها مثل أعمال القناطر التى يتم التحكم بواسطتها فى حصص المياه المخصصة للزراعات وكذلك تنفيذ المناوبات على الترع، وأعمال البدالات والسحارات لنقل المياه إلى المساقي الصغيرة والتحكم فى حصص المياه التى تمر بهذه المساقي.

وأوضح التقرير أن القطاع أنشئ 7 سد و 5 جسور حماية و 3 بحيرات صناعية للحماية من مخاطر السيول بمحافظات: أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، بقيمة 275 مليون جنيه من إجمالي 22 عملية بقيمة 480 مليون في محافظات: أسيوط، سوهاج، المنيا، أسوان، قنا، القاهرة، الجيزة.وأشار إلى أن القطاع ينفذ العديد من الأعمال على مستوى سحارة