المالية تستعرض جهود إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية

تحرير:أ.ش.أ ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

وزارة المالية

تلقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، استعرض خلاله الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، وتشديد الرقابة بما يُسهم في منع أي محاولات للتهريب تؤثر سلبيًا على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم إحباط 5 آلاف و188 عملية تهريب، خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية أغسطس الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة مليارًا و419 مليون جنيه.

وذكر التقرير، أنه تم تحرير 3931 محضرا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليون جنيه، و39 محضر تهريب مواد مخدرة ومنشطات وخمور بقيمة 917 مليونا و408 آلاف جنيه، و12 محضر تهريب أجهزة تنصت وكاميرات المراقبة ومهمات عسكرية وأجهزة محمول بقيمة 176 ألف جنيه، و116 محضرا للسجائر بقيمة