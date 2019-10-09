بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

إطلاق نار - صورة أرشيفية

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.

وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب