إرهاب

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
إطلاق نار - صورة أرشيفية
إطلاق نار - صورة أرشيفية
أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب
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ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
الحوثيين

مليشيا الحوثي تغلق كافة محطات الوقود في صنعاء

أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بأن الميليشيات الحوثية أمرت بإغلاق كافة محطات الوقود في العاصمة صنعاء، وأبقت على 4 محطات تعمل بالتناوب، يملكها قادة حوثيون، وأن الميليشيات حددت كميات بعينها كل 6 أيام لملاك السيارات والحافلات، ما فاقم أزمة الوقود المستمرة منذ أسابيع، موضحة أن تلك المحطات تفتح من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا، وتستأنف عملها من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء فقط، وذلك بحسب ما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.
طالبان

انفجار في جامعة غزني بأفغانستان.. وإصابة 13 شخصا

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف جامعة الولاية غزني، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الانفجار وقع داخل أحد قاعات جامعة غازني في جنوب شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، في نبأ عاجل لها، أنه لم ترد أي تقارير فورية توضح طبيعة الانفجار أوالخسائر المحتملة. وفي الوقت ذاته لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: الجماعات المتطرفة تنفذ حربا نفسية ضد الدولة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في التقرير الصادر عنه، اليوم الأحد، إن الجماعات المتطرفة والإرهابية، في إطار سعيها لتغيير استراتيجيتها الميدانية، تسعى إلى تبني وتنفيذ تكتيكات الحروب النفسية، والتي تطلقها تنظيمات حروب العصابات، إذ رصد المرصد حملات ترويج تلك الجماعات لكتاب بعنوان "العمليات النفسية في حروب العصابات"، الذي كانت قد أعدته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بالأساس لمواجهة الجماعات المسلحة في 1984.
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ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
حركة-طالبان

مقتل وإصابة 22 مسلحا من طالبان في أفغانستان

أعلنت القوات الأفغانية، اليوم الخميس، مقتل 10 مسلحين من حركة "طالبان" وإصابة 12 آخرين في عمليات أمنية نفذتها القوات في منطقتين تابعتين لإقليم فارياب شمالي البلاد. وقال فيلق "شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، إن القوات الأفغانية قتلت 4 من عناصر طالبان وأصابت 5 آخرين بعد كمين نصبته لمجموعة من مسلحي طالبان في منطقة "خواجا موساهي" بإقليم فارياب. كما اشتبكت قوات الأمن، مع عناصر طالبان في قرية قزال في حي خواجا سبوزبوش؛ ما أسفر عن مقتل 6 منها وإصابة 7 آخرين، كما أن اثنين من رجال الأمن قتلا خلال الاشتباك.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء: 29 عملية إرهابية في 10 دول خلال أسبوع

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، مؤشر الإرهاب الأسبوعي الذي يرصد ويبحث ويحلل كل ما يتعلق بالعمليات الإرهابية حول العالم، وجاء المؤشر هذا الأسبوع ليشير إلى وقوع 29 عملية إرهابية نفذتها 7 مجموعات إرهابية ضربت 10 دول مختلفة، نتج عنها سقوط 290 شخصا ما بين قتيل ومصاب. وقال المؤشر إن أفغانستان ونيجيريا حلتا في المرتبة الأولى لهذا الأسبوع بواقع 6 عمليات إرهابية في كل منهما بما نسبته 31%، إذ نفذت جماعة "بوكو حرام" العمليات الـ6 التي شهدتها نيجيريا.
الشرطة -الهولندية

3 قتلى وجريح في إطلاق نار بمدينة دوردريخت الهولندية

أعلنت الشرطة الهولندية، مقتل 3 أشخاص وإصابة شخص واحد، في حادث إطلاق نار في مدينة دوردريخت الهولندية، اليوم الإثنين، وذلم بعد دقائق من الإعلان عن وقوع الحادث وإشارتها إلى أصابة عدة أشخاص بالرصاص، مضيفة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه "لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة"، فيما كشفت محطة "إن.أو.إس" الهولندية، أن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.
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