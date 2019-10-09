البرلمان يحيل بيان الحكومة عن سد النهضة للجنة مختصة

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

مجلس النواب

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان، إذ تضم اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في هذا الشأن اللجان المختصة بالأمر وهي العلاقات الخارجية والشئون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، على أن يتم كتابة تقرير وإرساله لهيئة مكتب المجلس لمناقشته بجلسة عامة. وشهدت الجلسة اعتراض عدد كبير من النواب، وفي مقدمتهم نواب تكتل 25/ 30، بسبب رفض علي عبد العال، منحهم الكلمة للتعقيب على بيان الحكومة.

وحاول علي عبد العال، تهدئة النواب، مؤكدا أنه سيتم السماح للجميع بالتعليق على بيان الحكومة، بعد انتهاء اللجنة المختصة من دراسته وكتابة التقرير بذلك. كما أعلن مجلس النواب دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان