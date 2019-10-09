رياضة

ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

«فكرت في مغادرة برشلونة.. ورفضي لجريزمان كذب.. واستمرار فالفيردي ليس قراري.. وتمنيت استمرار كريستيانو في ريال مدريد.. وتوقعت انضمام نيمار لريال مدريد»
تحرير:كريم مليم ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.
وقال ميسي، خلال حواره مع راديو كتالونيا: "مررت بوقت عصيب في أعوام 2012 و2013 و2014 بسبب أزمة الضرائب.. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي، حيث لم يدرك الناس حقا ما كان يحدث لي وما كان يقال، كما أن الصحافة لعبت دورًا في هذا الأمر". وتابع البرغوث الأرجنتيني: "أعتقد أنني كنت أول من يتم التحقيق معه من
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اشتباك مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة بسبب نجم نابولي

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه في الوقت الذي يتحرك فيه برشلونة بوضوح لمراقبة الإسباني فابيان رويز، لاعب وسط نابولي، عبر إيريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، الذي شاهده في مباريات فريقه، ويبدو الأمر مختلفا في ريال مدريد، إذ أوضحت أن نيات ريال مدريد صوب اللاعب لا تبدو واضحة، فلا يقوم بأي تحرك لمتابعة اللاعب علنًا على غرار البارسا. وفسرت الأمر بأن تركيز مسؤولي الريال ربما يكون موزعا على أكثر من جبهة، وذلك في ظل مراقبته لاعبين آخرين في خط الوسط مثل كريستيان إريكسن (توتنهام)، وبول بوجبا (مانشستر يونايتد) المحتمل أن يتعاقد مع أحدهما أيضا.
ليونيل ميسي (4)

ميسي: توقعت انضمام نيمار لريال مدريد لهذا السبب

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن مفاجأة بشأن البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي إلى صفوف العملاق الكتالوني، صيف العام الجاري. وقال قائد برشلونة، في حوار مع راديو كتالونيا: "بأمانة، اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنه كان يبحث بجدية عن التغيير، كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار".
ليونيل ميسي (3)

ميسي: كنت أعتقد أن بيريز سيحاول ضم نيمار

علق ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسبانى على أزمة البرازيلي نيمار الأخيرة، مشيرًا إلى أنه يعتقد إذا لم ينتقل نيمار للفريق الكتالونى كان سيذهب إلى ريال مدريد، لكن رئيس الملكى وإدارته لم يفعلوا أى شئ ولم يحاولوا حتى ضم اللاعب. وقال ميسي لردايو "RAC 1" الإسبانى عن نيمار:" اعتقدت بصدق أنه في هذا السوق، إذا لم يأت إلى هنا، فسوف يذهب إلى مدريد، لأنه كان يعتقد أنه يتطلع حقًا إلى المغادرة، من أجل التغيير، وكان يعتقد أن فلورنتينو ومدريد سيفعلان شيئًا ليقوم بذلك " .
ميسى

متى يتسلم ليونيل ميسي الحذاء الذهبي؟

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قريبًا من تسلم جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في كل الدوريات الأوروبية الموسم الماضي، وأصبح ميسي على موعد مع الفوز بالجائزة للمرة السادسة في مسيرته كرقم قياسي، وذلك بعد تسجيله 36 هدفًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فمن المنتظر أن يتسلم ميسي الجائزة يوم 16 أكتوبر المقبل، وسبق أن حصل ميسي على الجائزة في 5 مناسبات أخرى وتحديدا بمواسم 2009 – 2010، 2011 – 2012، 2012 – 2013، 2016 – 2017، و2017 – 2018.
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