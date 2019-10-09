ميسي: فكرت في المغادرة.. ورفضي لجريزمان كذب «حوار»

«فكرت في مغادرة برشلونة.. ورفضي لجريزمان كذب.. واستمرار فالفيردي ليس قراري.. وتمنيت استمرار كريستيانو في ريال مدريد.. وتوقعت انضمام نيمار لريال مدريد»

تحرير:كريم مليم ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، أنه فكر في مغادرة النادي الكتالوني، في وقت سابق، كما وضع ميسي النقاط على الحروف بشأن ملفات شائكة، تخص علاقته بكل من أنطوان جريزمان، زميله في الفريق، وإرنستو فالفيردي، المدير الفني، وجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، وعلق الدولي الأرجنتيني على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد إلى يوفنتوس في صيف 2018. وكشف قائد برشلونة عن مفاجأة بشأن نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان، بعد تعثر صفقة انتقال البرازيلي، إلى صفوف العملاق الكتالوني صيف العام الجاري.

وقال ميسي، خلال حواره مع راديو كتالونيا: "مررت بوقت عصيب في أعوام 2012 و2013 و2014 بسبب أزمة الضرائب.. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي، حيث لم يدرك الناس حقا ما كان يحدث لي وما كان يقال، كما أن الصحافة لعبت دورًا في هذا الأمر". وتابع البرغوث الأرجنتيني: "أعتقد أنني كنت أول من يتم التحقيق معه من

رفضي لجريزمان كذب

وقال ميسي، خلال حواره مع راديو كتالونيا: "مررت بوقت عصيب في أعوام 2012 و2013 و2014 بسبب أزمة الضرائب.. كان الأمر صعبًا بالنسبة لي ولعائلتي، حيث لم يدرك الناس حقا ما كان يحدث لي وما كان يقال، كما أن الصحافة لعبت دورًا في هذا الأمر".وتابع البرغوث الأرجنتيني: "أعتقد أنني كنت أول من يتم التحقيق معه من قبل الضرائب، ولهذا السبب كان الوضع صعبًا للغاية، ثم تم التحقيق مع آخرين، وكان يقال لهم: (إما أن تدفعوا أو سيحدث لكم ما حدث لميسي)".وواصل قائد برشلونة: "كان أطفالي صغارًا في ذلك الوقت، ولذلك فكرت في المغادرة بكل صراحة.. الأمر لا يعود إلى أنني أردت مغادرة برشلونة، ولكن ترك إسبانيا بكاملها، لأنني شعرت بسوء المعاملة ولم أكن أريد الاستمرار هنا".وأردف نجم البرسا: "كانت هناك العديد من الأبواب المفتوحة أمامي في ذلك الوقت، لكن لم يكن هناك أي شيء رسمي، لأن الجميع كان يعلم أن رغبتي هي البقاء هنا".

وأضاف ميسي: "اللعب لبرشلونة ليس سهلا، قد يبدو للكثيرين أنها مهمة سهلة من الخارج، لكنها صعبة للغاية على أي لاعب لم يتعود على فلسفة البرسا، ولم يتدرب عليها منذ الصغر، مهما كان اللاعب الجديد مميزا، لقد اعتاد جريزمان اللعب بطريقة مختلفة عن مدرسة برشلونة، لكنه بالتأكيد لاعب ذكي جدا ومميز، وسيتأقلم معنا".





وأردف البرغوث الأرجنتيني: "ما يتردد بشأن أنني رفضت انضمامه لبرشلونة كذب، عندما رغبنا في ضمه الموسم الماضي، أتذكر جيدًا ما قلته، وتأكيدي أنه من أفضل لاعبي العالم.. رحبت بانتقاله إلى البرسا، ولم أبد أي اعتراض على انضمامه، بالعكس تماما".





استمرار فالفيردي ليس قراري

وحول فالفيردي، قال قائد برشلونة: "اللاعبون يتحملون مسؤولية الخسارة أمام ليفربول والخروج من دوري الأبطال، لأننا كررنا نفس أخطاء مباراة روما في الموسم قبل الماضي، حيث لجأنا للدفاع فقط، وسمحنا لروما بالضغط علينا.. إنه خطأ لا يتحمله المدير الفني".



وواصل نجم البرسا: "استمرار فالفيردي لموسم ثالث لم يكن قراري، مثلما يتردد في العديد من وسائل الإعلام، وإدارة النادي قررت أن تجدد الثقة فيه، وكانت خطوة موفقة للغاية، أسعدتني وباقي زملائي لأننا نحب فالفيردي وندعمه، مثلما فعلنا مع من سبقه (لويس إنريكي)، أو أي مدرب سيأتي بعده.. لنحقق أهدافنا لا بد أن تكون هناك وحدة لمواجهة أي صعاب".





وبشأن رئيس النادي، قال ميسي: "لم أتحدث معه منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا، ليست هناك مشكلة بيننا، كل الأمور على ما يرام، لكن لم تكن هناك فرصة لحديث متبادل.. عندما نتقابل وتكون هناك مناسبة للحديث، نتشاور بلا حرج".





تمنيت استمرار كريستيانو في الريال

كما علق البرغوث الأرجنتيني على رحيل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس، قائلا: "كنت أتمنى استمرار كريستيانو في ريال مدريد والدوري الإسباني، لأن وجوده يقدم الإضافة على مستوى التنافس، خاصة في الكلاسيكو".



وحول تأثر ريال مدريد برحيل كريستيانو، قال قائد برشلونة: "لقد قلت ذلك بالفعل في العام الماضي. وأعتقد أنهم شعروا بتأثير رحيله، وما زلت أعتقد أن ريال مدريد يمتلك لاعبين قادرين على تقديم كل شيء للفريق، كما أنهم هذا الموسم نجحوا في ضم لاعبين جيدين للغاية".





وبشأن الصراع مع كريستيانو على الألقاب الفردية، أكد نجم البرسا أنه لا يهدف لإنهاء مسيرته الاحترافية بحصد كرات ذهبية تفوق ما حصل عليه نجم يوفنتوس.





توقعت انضمام نيمار للملكي

وفيما يخص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي، قال ليونيل ميسي: "بأمانة.. اعتقدت في فترة الانتقالات الأخيرة، أنه إذا لم ينضم نيمار لبرشلونة، سوف ينتقل إلى ريال مدريد؛ لأنَّه كان يبحث بجدية عن التغيير".



وأضاف النجم الأرجنتيني: "كما رأيت أيضًا أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، سيقوم بخطوة ما للتعاقد مع نيمار، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم. إنه غير متوازن ومختلف، لكن وجوده بفريقنا سيجعلنا أكثر قوة".



وأضاف قائد برشلونة: "أدرك أن الناس يقيمون نيمار وفقًا لأشياء أخرى، وقد ترتبط بطريقة مغادرته للنادي.. هناك شركاء لا يريدون أن يعود نيمار، لكنني أردت أن يأتي لأسباب رياضية، ولم ألقِ باللوم على إدارة البرسا لعدم وصول نيمار. قلت لا أعرف ماذا يدور في المفاوضات".





وأردف البرغوث الأرجنتيني: "قلت لا أعرف ما إذا كان البرسا قد بذل جهدًا كافيًا لجلب نيمار؛ لأنني لم أكن في المفاوضات، ولم أعرف التفاصيل، ونيمار حزين على رحيله. إنه كان مخطئًا واتخذ قرارًا سيئًا".



وتطرق أيقونة البرسا للحديث عن طرد زميله عثمان ديمبلي في المباراة الأخيرة ضد إشبيلية بالليجا، موضحًا: "لقد أبلغت الحكم بأنَّ ديمبلي لا يمكنه أن ينطق بجملة إسبانية، فهو لا يجيد التحدث بها، كما أكد المدرب إرنستو فالفيردي على كلامي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".



وأشار قائد برشلونة: "اندهشنا من قرار الحكم؛ لأن تعلم الإسبانية ما زال يكلف ديمبلي الكثير، وتعجبت أيضًا أنه (ماتيو لاهوز) أدرك عبارة (أنت حكم سيئ للغاية) بهذه السرعة".