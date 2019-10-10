ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر كل يوم مما تستهلكه، وأسرع طريقة للقيام بهذه الخطوة هي تقليل السعرات التي تدخل إلى جسمك، كما عليك الحصول على كمية السعرات حسب وزنك
السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة.
وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
حدد أهدافك
في البداية عليك تحديد أهدافك من فقدان الوزن، والحصول على ما يكفي من المعلومات التي تساعدك على التخلص من الوزن بسهولة، حيث يلعب علم الوراثة دورا كبيرا في زيادة الوزن، ونفس الشيء عند فقدان الوزن، ففي الغالب أنت لديك وزن زائد في الفخذين والوركين لأن جسمك لديه ميل وراثي لتخزين الدهون في تلك
حدد أهدافك
في البداية عليك تحديد أهدافك من فقدان الوزن، والحصول على ما يكفي من المعلومات التي تساعدك على التخلص من الوزن بسهولة، حيث يلعب علم الوراثة دورا كبيرا في زيادة الوزن، ونفس الشيء عند فقدان الوزن، ففي الغالب أنت لديك وزن زائد في الفخذين والوركين لأن جسمك لديه ميل وراثي لتخزين الدهون في تلك المناطق.
كما عليك أن تضع في اعتبارك أنه عند البدء في فقدان الوزن، تفقده في مناطق أخرى غير التي بها المشكلة كالوجه والظهر والذراعين، قبل المنطقة المرادة.
لا تستخدم الميزان لضبط أهدافك بفقدان الوزن، بل حدد الأهداف التي تضم ممارسة التمارين وعادات الأكل، على سبيل المثال، القيام بعدد معين من تمارين الكارديو كل أسبوع، أو التخلص من الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية السكرية، حيث سترى النتيجة ولكن بعد وقت طويل.
تغيير النظام الغذائي
عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر كل يوم مما تستهلكه، وأسرع طريقة للقيام بهذه الخطوة هي تقليل السعرات التي تدخل إلى جسمك، كما عليك الحصول على كمية السعرات التي تحتاجها حسب وزنك الحالي ومستوى النشاط، بالإضافة إلى جنسك، وإلى جانب ذلك عليك البدء في تغيير النظام الغذائي ليصبح صحيا أكثر.
تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة
تناول الحبوب الكاملة والمنتجات المصنوعة من الحبوب الكاملة ، مثل الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل بدلاً من الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، كما عليك اختيار البروتينات الخالية من الدهن، مثل السمك والدجاج الخفيف والفاصوليا والتوفو.
عليك التركيز على منتجات الألبان الخالية من الدسم أو حتى قليلة الدسم، بالإضافة إلى تجنب المشروبات الغازية والسكرية والحلويات والأطعمة المصنعة قدر الإمكان.
إذا كنت تريد أن ترى نتائج سريعة لفقدان الدهون، يجب عليك التخلي عن الأطعمة السريعة والسكرية.
ممارسة الكارديو بانتظام
زيادة النشاط الهوائي سيخلق عجزًا في السعرات الحرارية بشكل أعمق لفقدان الدهون بشكل أسرع، ولهذا سيكون عليك التركيز على ممارسة الجري أو السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية، كما عليك الحصول على تمارين الكارديو لمدة 30 دقيقة على الاقل يوميا.
وإذا كنت تمارس تمارين الكارديو يوميا، فيمكنك زيادة كثافة حرق المزيد من السعرات الحرارية، كما هناك طريقة رائعة لزيادة شدتك من خلال التدريب الفاصل، حيث يتضمن هذا النوع من التدريب فترات متناوبة من النشاط البدني المكثف، مثل الركض، مع فترات متساوية من المشي.
بناء العضلات لحرق الدهون
يمكنك تسريع فقدان الدهون بشكل كبير من خلال بناء المزيد من العضلات، حيث تزيد العضلات من قدرة الجسم على استقلاب الدهون والسعرات الحرارية بسرعة، وكلما زادت قوة العضلات، كلما زاد حرق الدهون.
العضلات تأخذ مساحة أقل من الدهون، كما لن تجعلك تبدو ضخما، بل ستجعل ساقيك ومؤخرتك مرفوعتان وقويتان، لذا يمكنك ممارسة التمارين 2 او 3 مرات في الأسبوع.
عليك تدريب أكبر عضلاتك باستخدام تمارين مركبة تستخدم أكثر من مجموعة عضلية في وقت واحد ؛ هذه هي أفضل رهان لبناء العضلات وحرق الدهون، ومن بين التمارين القرفصاء.
إذا كنت لا تريد الذهاب إلى الجيم، فيمكنك الحصول على تدريب فعال باستخدام وزن جسمك، وكما تفعل في تمارين الكارديو فكلما زادت كثافة تمرينات القوة بشكل أفضل، يجب أن تشعر عضلاتك بالإرهاق الشديد في نهاية كل مجموعة، كما أن القيام بالتمارين بشكل متتالي دون راحة سيجعلك تعرق وتحرق الكثير من السعرات الحرارية.