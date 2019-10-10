ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر كل يوم مما تستهلكه، وأسرع طريقة للقيام بهذه الخطوة هي تقليل السعرات التي تدخل إلى جسمك، كما عليك الحصول على كمية السعرات حسب وزنك

تحرير:فيروز ياسر ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التخلص من دهون الارداف

السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.

حدد أهدافك في البداية عليك تحديد أهدافك من فقدان الوزن، والحصول على ما يكفي من المعلومات التي تساعدك على التخلص من الوزن بسهولة، حيث يلعب علم الوراثة دورا كبيرا في زيادة الوزن، ونفس الشيء عند فقدان الوزن، ففي الغالب أنت لديك وزن زائد في الفخذين والوركين لأن جسمك لديه ميل وراثي لتخزين الدهون في تلك