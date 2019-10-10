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ما أسرع طريقة لفقدان دهون الفخذين والمؤخرة؟

عليك أن تحرق سعرات حرارية أكثر كل يوم مما تستهلكه، وأسرع طريقة للقيام بهذه الخطوة هي تقليل السعرات التي تدخل إلى جسمك، كما عليك الحصول على كمية السعرات حسب وزنك
تحرير:فيروز ياسر ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التخلص من دهون الارداف
التخلص من دهون الارداف
السمنة مشكلة تهدد النساء والرجال بشكل كبير، وعلى حسب طبيعة كل جسم، فإن الدهون تتراكم في مكان معين يختلف من واحد إلى آخر، وعند بدء نظام جديد من أجل تخسيس منطقة معينة قد يستغرق الأمر وقتا ربما شهور أو حتى سنوات خاصة إذا كانت الدهون المتراكمة في الفخذين والمؤخرة. وفي اليوم العالمي لمكافحة السمنة الموافق 11 أكتوبر من كل عام، يجب إجراء تغييرات على حياتك من أجل صحة جيدة ورؤية النتائج سريعا، وإذا كنت من الأشخاص التي تتراكم الدهون في الأرداف، فتعرف على طرق بسيطة تساعدك وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
حدد أهدافك في البداية عليك تحديد أهدافك من فقدان الوزن، والحصول على ما يكفي من المعلومات التي تساعدك على التخلص من الوزن بسهولة، حيث يلعب علم الوراثة دورا كبيرا في زيادة الوزن، ونفس الشيء عند فقدان الوزن، ففي الغالب أنت لديك وزن زائد في الفخذين والوركين لأن جسمك لديه ميل وراثي لتخزين الدهون في تلك
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ريجيم

بفضل الكيتو والصيام المتقطع| خسرت «كاي» وزنها الزائد

فقدان الوزن إلزامي عندما يزيد على الحد، وعندما وجدت كاي إتش نفسها على الميزان تزن 177 كيلو، فإنها قررت التغيير، خاصة بعدما شعرت البالغة من العمر 39 سنة بالاكتئاب والتوتر واليأس بعد سنوات من مكافحة اضطرابات الأكل، وسلسلة من الأمراض، بما في ذلك مرض المناعة الذاتية والألم المزمن، ونتيجة ذلك فإنها كانت تزيد بما يقرب 51 كيلوجراما كل عام. قررت "كاي" تجربة حمية كيتو بعد انضمامها إلى مجموعة دعم الكيتو دايت على فيسبوك، وبالفعل فقدت 69 كيلوجراما من خلال اتباع نظام الصيام المتقطع وتناول الأطعمة الصحية، والذهاب إلى الجيم.
سمك-التونة-يخلصك-من-الوزن-الزائد

«تفقد عناصر مهمة».. ريجيم التونة لا يفيدك كثيرا

عند اتباع نظام غذائي من أجل تحسين صحة الجسم أو الحفاظ على الوزن أو حتى فقدان الزائد منه، فأول ما تقوم به هو البحث عن أفضل ريجيم يساعدك في تخفيف وزنك في مدة قصيرة، ومن المعروف أن التونة من الأطعمة المهم تناولها عند اتباع نظام غذائي حتى وإن كان مرة واحدة في الأسبوع. وهناك ما يسمى بـ"ريجيم التونة" فهو عبارة عن نمط غذائي قصير الأجل تتناول فيه التونة والماء لمدة 3 أيام، للحصول على سعرات حرارية وكربوهيدرات أقل وبروتين أكثر، وعلى الرغم من أنه يسبب فقدان الوزن بسرعة فإنه يحمل العديد من الجوانب السلبية.
البطن

دراسة: الإجهاد يؤدي إلى ظهور دهون البطن

تحاول فقدان وزنك في كثير من الأحيان بشتى الطرق، ولكن الأمر لا يتم كما تريد، بل قد يصل إلى اكتسابك الوزن بدلا من ثباته، حتى وإن كنت تتناول أطعمة صحية وتمارس التمارين الرياضية، فهل ركزت على أن التوتر قد يكون سببا وجيها لما يحدث لك؟ في الغالب لا، ولهذا سيكون عليك البدء في تقليله. قالت عالمة الكيمياء الحيوية، ليبي ويفر، إنه على الرغم من أنك قد تعتقد أن الأمر بسيط كالتركيز على السعرات الحرارية، فإن الكثيرين من الأشخاص يركزون على طرق خاطئة في محاولتهم للنحافة والصحة. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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بكتيريا-المعدة

تحاول التغلب على الوزن الزائد؟.. خذ البروبيوتيك

الانتفاخ مشكلة كبيرة تواجه العديد من الأشخاص، وتسبب الإحراج والآلام، وإذا كنت تحاول التغلب عليه، فإن البروبيوتيك يمكن أن يكون مفيدًا. كما أن البروبيوتيك يحمل فوائد عديدة أخرى غير التخلص من الانتفاخ، كمعالجة الإسهال، والحفاظ على صحة القلب، إلى جانب تحسين صحة الجهاز المناعي، وخفض أعراض الالتهاب. وبعيدا عن قدراته المعروفة، فقد وجد العلماء في أبحاث جديدة ومتتالية أن الكائنات الحية الدقيقة التي تعزز "البكتيريا الجيدة" في الأمعاء يمكن أن تعزز فقدان الوزن.
جريب-فروت

لفقدان الوزن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الأساسية

دهون البطن من أكثر الأشياء المزعجة في حياتنا، ونحاول قدر الإمكان ممارسة التمرينات الرياضية، لأجل التخلص من هذا العبء، إضافة إلى ذلك توجد بعض الأطعمة التي يجب التوقف عن تناولها؛ على سبيل المثال الأطعمة التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون، والمشروبات الغازية، والأطعمة الغنية بالسكريات المضافة، وآخر ما توصل إليه خبراء التغذية أن تناول الجريب فروت قبل الوجبات الرئيسية يساعد على حرق دهون المعدة؛ لأنه منخفض في السعرات الحرارية. وذلك نقلا عن "express".
الرغبة-في-تناول-السكريات

إفراطك في هذه الأطعمة غير الصحية يهددك بنقص المعادن

تناولنا أطعمة غير صحية أمر عادي تماما، يحدث لكل شخص خلال مرحلة معينة من عمره أو قد يستمر طويلا، وسواء كان الأمر يتعلق ببعض الشيكولاتة أو رقائق البطاطس المالحة أو حتى البرجر، فمن الصعب حقا مقاومتها عند رؤيتها أو شم رائحتها. ما يزيد الطين بلة أن تناول تلك النوعية من الأطعمة لا يخلصك من رغبتك الأولية في تناولها، بل يضعف جهاز المناعة ويسبب السمنة، والسبب في ذلك هو أن شغف الطعام هو علامة تحذير بأن جسمك في حاجة ماسة إلى بعض المعادن، وذلك حسبما ذكر موقع Daily Health Post.
اليوجا الساخنة

اليوجا الساخنة أكثر فعالية لمرضى السكري والسمنة

أصبحت اليوجا الساخنة من الممارسات الشعبية في السنوات الأخيرة، حيث توفر العديد من المزايا نفسها التي تتمتع بها اليوجا التقليدية، لكن مع ارتفاع درجة الحرارة، تتمتع اليوجا الساخنة بالقدرة على إعطاء القلب والرئتين والعضلات تمرينًا أكبر وأكثر كثافة. يتم إجراء اليوجا في مكان يتم تسخينه عند درجة حرارة 40 درجة مئوية ونسبة رطوبة 40%، والاسم الرسمي لليوجا الساخنة هو “يوجا بيكرام”، وهي عبارة عن برنامج لمدة ساعة ونصف مكون من سلسلة من 26 وضعية للجسم، وتتطلب الوضعيات انقباضات مطولة وقوية ودقيقة لكل مجموعات العضلات الرئيسة.
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