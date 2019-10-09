«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م

عاصم الجزار

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.

وقال الوزير: «قمنا خلال الثلاث سنوات الماضية بوضع خطة لترشيد استهلاك المياه تتضمن توفير مصادر بديلة للمياه والتوسع في تحليه مياه البحر باجمالي تكلفه وصل نحو 50 مليار جنيه»، مضيفًا: «إننا كنا ننتج خلال عام 2014، نحو 80 مليون متر مكعب يوميا من محطات معالجة مياه البحر، ووصلنا اليوم لنحو 800 مليون مترك