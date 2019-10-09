نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م

مجلس النواب_أرشيفية

اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».

وأشار إلى أن مرتب أستاذ الجامعة 8500 جنيه، ورئيس الجامعة بيزيد عنهم 30 جنيه «بدل تمثيل»، ولا يوجد هذه الأرقام مطلقا، مشيرا إلى أن مجموع مرتبات أساتذة كلية الحقوق في جامعة عين شمس قد لا يصل لمليون جنيه شهريا.وكان رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد السبكي، قد أكد أن تفعيل