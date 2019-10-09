سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

نائب: مرتب رئيس الجامعة مليون جنيه في الشهر

تحرير:أحمد جاد ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ م
مجلس النواب_أرشيفية
مجلس النواب_أرشيفية
اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على ما ذكره النائب عبد المنعم العليمي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن مرتبات رؤساء الجامعات تصل لمليون ومليون ونصف المليون جنيه شهريًا، قائلًا: «مرتب رئيس الجمهورية يصل نحو 42 ألف جنيه، بينما بعض رؤساء الجامعات يحصل على مليون أو مليون ونصف المليون جنيه، بسبب النسب التي يحصلون عليها من المستشفيات الجامعية وغيرها»، ليقاطعه الدكتور علي عبد العال، قائلًا: «أول مرة أسمع الكلام ده.. إزاي رئيس جامعة ياخد المبلغ ده، أنا على مدار علمي أستاذا في الجامعة لم أسمع أبدا عن هذا الملبلغ».
وأشار إلى أن مرتب أستاذ الجامعة 8500 جنيه، ورئيس الجامعة بيزيد عنهم 30 جنيه «بدل تمثيل»، ولا يوجد هذه الأرقام مطلقا، مشيرا إلى أن مجموع مرتبات أساتذة كلية الحقوق في جامعة عين شمس قد لا يصل لمليون جنيه شهريا.وكان رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، محمد السبكي، قد أكد أن تفعيل
اقرأ المزيد
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

«الجزار»: نفذنا محطات لتحلية المياه بـ160 مليار جنيه

أكد وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، أن مصر قامت بالعديد من الاجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفاده من مواردنا المائية في مجالات تحليه مياه البحر، وإنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، بتكلفه وصلت لنحو 160 مليار جنيه. جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ضمن بيان الحكومة لشرح كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة، وما تقوم به الدولة وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على موارد المياه الخاصة بمصر وتأمين حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل، إلى جانب جهودها لرفع كفاءة كافة الموارد الموجودة وحسن استغلالها.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (3)

البرلمان يعلن دعمه للرئيس في إدارة ملف سد النهضة

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الإثيوبية تشير إلى نموذج فريد من الروابط التي تجمع بين البلدين‏، فالعلاقات بينهما تعود إلى عهود مصر القديمة، والتي لم تكن سياسية فقط، بل كانت دينية وثقافية أيضا، مضيفًا في بيان رسمي ألقاه خلال الجلسة العامة: «ولقد ربطت مشيئة المولى - عز وجل- بين مصير الشعبين المصري والإثيوبي متجسدة في الطبيعة والجغرافيا، فكان نهر النيل العظيم؛ الذي حمل الخير والنماء منذ آلاف السنين لكل شعوب حوضه، وتجري مياهه دماءً في عروق المصريين والإثيوبيين».
وزارة-المالية

المالية: تطبيق الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل

أكد محمد السبكي، رئيس الإدارة المركزية للموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، أن تفعيل القرار الخاص برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، سيبدأ اعتبارا من الشهر المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للرد على استفسارات النواب عن تأخر صرف الحد الأدنى للأجور ببعض الجهات والهيئات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، إذ أرجع السبكي، سبب التأخير لأن مندوبي الوزارة ببعض الجهات «المراقبون الماليون» كان لديهم بعض الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ القرار، ما عطل تفعيله وتنفيذه بالعديد من الجهات الحكومية.
مجلس-النواب (3)

أبرزها تحرير سعر الأسمدة.. زراعة البرلمان تعتمد خطة عملها

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، إذ تضمنت خطة اللجنة عدد من المحاور، متتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة. وأكدت الخطة، خلال الاجتماع على ضرورة التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
اقرأ المزيد من الأخبار
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال: مصر دخلت مرحلة الفقر المائي

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، نظرا لأن حصة مصر من مياه النيل تحتاج للضرب في 4 بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان والتي وصلت إلى 104 ملايين، قائلا: "مياه النيل لا يمكن لأي قيادة على الإطلاق خاصة هذه القيادة الوطنية الصادقة، أن تفرط نقطة مياه واحدة من مياه النيل، وأؤكد أن الدولة تقوم بدورها في توفير البدائل من المياه لتغطية كافة الاحتياجات من المياه"، جاء ذلك تعقيبا على كلمات رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والري، بشأن أزمة سد النهضة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

رئيس مجلس النواب: «السيسي» حريص على الاهتمام بالشباب

أكد رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، حرص الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهتمام بالشباب والتواصل معهم، وطالب النواب بضرورة التواصل مع الشباب بشكل مستمر في دوائرهم، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب للمجلس اليوم الثلاثاء، خلال تعقيب النواب على البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إذ قال عبد العال: «إن الرئيس يحرص على منح الشباب فرصي للتعبير عن نفسه، ومؤتمرات الشباب تعد نموذجا لحرص الرئيس على ذلك»، مشيرا إلي أن مؤتمرات الشباب سيتم عقدها بشكل دوري وليس على فترات متباعدة.
وزارة-المالية

المالية: انخفاض عجز الموازنة لـ39 مليار جنيه في يوليو الماضي

أعلنت وزارة المالية انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 172ر39 مليار جنيه خلال يوليو الماضي، «الشهر الأول من العام المالي 2019 - 2020»، أي ما يعادل 6ر0% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 514ر51 مليار جنيه، ما يعادل 1% من الناتج المحلي خلال الشهر ذاته من العام السابق عليه، موضحة في تقرير اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات ارتفع بنسبة 6ر18% لتسجل 3ر46 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام المالي السابق له، مضيفة أن الإيرادات الضريبية زادت بنحو 4ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر9% لتحقق 6ر38 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بنحو 9ر3 مليار جنيه لتحقق 7ر7 مليار جنيه خلال شهر الدراسة.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (2)

النواب يغلظ عقوبة تسهيل التعدي على أراضي الدولة

أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، تغليظ العقوبة على الموظف العام الذي يسهل التعدي على أراضي الدولة، سواء كانت أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري، وذلك بالسجن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]