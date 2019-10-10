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توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

عندما يحدث موقف يكون فيه أطفالك يسيئون التصرف أمام الأقارب، في هذه الحالة توبخهم كطريقة لتأديبهم، ولكن للأسف يمكن أن يكون للكلمات القاسية وتذكيرهم بأخطائهم تأثير عكسي
تحرير:إسراء سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
التعامل مع الأطفال
التعامل مع الأطفال
يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
يعلم الآباء أطفالهم جيدًا، وبناء على ذلك يحاولون القيام بأي شيء، من أجل حمايتهم، ولكن حتى عندما تكون الرغبة الدائمة تتمثل في منحهم الحب والعطاء، والعناية الكاملة، توجد بعض الأوقات التي يقومون فيها بارتكاب أخطاء صغيرة، مما يؤدي إلى استخدام أساليب التوبيخ أمام الأقارب والغرباء، لا يكون بمثابة موقف عابر
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في اليوم العالمي للسعادة.. صور تجبرك على الابتسام-3

يكشف الأمراض العقلية.. ما لا تعرفه عن الضحك

مهما تعددت الضغوطات في حياتنا، يبقى الضحك المهوّن الوحيد علينا وسط دروب الحياة السيئة، فالضحك مؤشر على التسلية والفرح، ووقت الحزن قد تكون الضحكة الخفيفة نابعة من الداخل لتخفيف ما تشعر به. مَن منا لا يحب الضحك؟! هو رد فعل طبيعي نابع من القلب في المواقف المختلفة، وهو ما جعل العلماء يدرسون تأثيره فى الصحة النفسية والجسدية، كما وصفه البعض بـ"دواء الروح"، ومع ذلك هناك ثروة من الروايات القصصية عن الأشخاص الذين يموتون في أثناء الضحك، وذلك وفقا لما ذكره موقع List verse.
تنظيف-الغسالة

غسالة الملابس تخبيء البكتيريا.. ماذا يجب أن تفعل؟

قد لا تعمل الغسالات المنزلية عالية الكفاءة اليوم على التخلص من البكتيريا تماما مثل نظيراتها الأقدم والأقل كفاءة، حيث يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على جراثيم على ملابس الرضع في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى الأطفال الألماني على الرغم من اتخاذ جميع الاحتياطات العادية للقضاء على التعرض لمثل هذه العوالق الخارقة. وأفاد باحثون في مجلة "علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية" أن الباحثين عثروا هناك على غسالات كالتي يستخدمها المستهلك بدلاً من الغسالات الصناعية ذات درجة الحرارة العالية المعتادة التي تستخدم عادة في المستشفيات.
حديقة الحيوان

وفاة «نعيمة» آخر فيلة بحديقة حيوان الجيزة

منذ 3 سنوات سادت حالة من الحزن داخل أروقة حديقة حيوان الجيزة بعد وفاة الفيلة "كريمة"، ذلك المشهد الذي تكرر اليوم الإثنين لدى وفاة الفيلة "نعمة" آخر فيلة، وقال الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه حزين لفقدان أحد نجوم حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفا أن "نعيمة" تعرضت لحالة من الإعياء، أمس، وتم تشكيل لجنة ضمت خبراء من المستشفى البيطري بالقوات المسلحة، وأساتذة من كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وخبراء معهد صحة الحيوان وأطباء حديقة الحيوان لتشخيص الحالة، أملا في استعادة عافيتها، لكنها رحلت.
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حماية-الأطفال-في-الخريف

احمِ طفلك من تقلبات الجو بهذه النصائح

يصادف دخول المدارس فصل الخريف، فتتساقط الأوراق من الأشجار، وتبدأ التقلبات المناخية كل يوم معلنة عن اقتراب موعد فصل الشتاء. وفي مثل هذه الأوقات، يجب على الآباء اتخاذ بعض احتياطات الأمان؛ من أجل الحفاظ على صحة أطفالهم خلال العام الدراسي؛ فعلى سبيل المثال، يجب ارتداء بعض الملابس الثقيلة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، إذ تقل درجات الحرارة كثيرًا في فصل الخريف، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد المتكررة والحساسية الموسمية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "fore very mom".
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