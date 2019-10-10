توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

عندما يحدث موقف يكون فيه أطفالك يسيئون التصرف أمام الأقارب، في هذه الحالة توبخهم كطريقة لتأديبهم، ولكن للأسف يمكن أن يكون للكلمات القاسية وتذكيرهم بأخطائهم تأثير عكسي
يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".
يعلم الآباء أطفالهم جيدًا، وبناء على ذلك يحاولون القيام بأي شيء، من أجل حمايتهم، ولكن حتى عندما تكون الرغبة الدائمة تتمثل في منحهم الحب والعطاء، والعناية الكاملة، توجد بعض الأوقات التي يقومون فيها بارتكاب أخطاء صغيرة، مما يؤدي إلى استخدام أساليب التوبيخ أمام الأقارب والغرباء، لا يكون بمثابة موقف عابر
يعلم الآباء أطفالهم جيدًا، وبناء على ذلك يحاولون القيام بأي شيء، من أجل حمايتهم، ولكن حتى عندما تكون الرغبة الدائمة تتمثل في منحهم الحب والعطاء، والعناية الكاملة، توجد بعض الأوقات التي يقومون فيها بارتكاب أخطاء صغيرة، مما يؤدي إلى استخدام أساليب التوبيخ أمام الأقارب والغرباء، لا يكون بمثابة موقف عابر بالنسبة للأطفال، ولكن سيترك لهم آثارا نفسية جسيمة، وقد يجعلهم يشعرون بالرفض والتحقير، لذا يجب على الآباء أن يكونوا على وعي كامل بالنتائج التي سوف تحدث، فلو كنت من الآباء الجدد، عليك بمعرفة الآثار النفسية السيئة على الأطفال عند التعرض للتوبيخ أمام الآخرين:
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1-الشعور بالإهانة والتقليل من الذات
عندما يحدث موقفًا يكون فيه أطفالك يسيئون التصرف أمام الأقارب، في هذه الحالة قد تصفعهم وتوبخهم كطريقة لتأديبهم، ولكن للأسف يمكن أن يكون للكلمات القاسية وتذكيرهم بأخطائهم تأثير عكسي ويجعل أطفالك يشعرون بالإهانة، فالأمر ليس فقط يتمثل في أن الكبار هم الذين يفهمون ما هي الإهانة فقط، ولكن عندما تقول كلمات قاسية لأطفالك، فإنهم يعتبرونها بمثابة إحراج وإهانة، هذا يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتهم العاطفية والنفسية، لذلك من الأفضل أن تشرح لأطفالك والتواصل معهم بشكل صحيح إذا كنت تريد تعليمهم الانضباط بشكل صحيح.
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2-يمكن أن يؤثر على الرفاهية العاطفية لأطفالك
عند تأنيب أطفالك أمام الأقارب أو الغرباء، قد يشعرون بالأذى، فيمكن أن يشعرهم التوبيخ المستمر بالرفض، حتى لو كنت تحبهم بشدة، كما أنه لا يمكنك تعويضهم في موقف آخر، لإثبات إلى أي مدى تحبهم، إضافة إلى ذلك سيرسخ الضرر الذي حدث لهم في قلوبهم، ولن ينسوا ذلك، ويمكن أن يجعل أطفالك يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم، الأطفال بريئون تمامًا ويمكن تشكيلهم بسهولة بالطريقة التي تريدها، وبدلا من توبيخهم من الأفضل شرح الفرق بين العادات الجيدة والسيئة بطريقة مهذبة.
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3- تطور لديهم مشاعر سلبية
بمجرد أن تصيح على أطفالك أمام الأقارب، هناك فرصة كبيرة لأن تغرس الخوف والسلبية بداخلهم، قد يكبرون في خوف ويشعرون بالدونية أمام الآخرين، إضافة إلى ذلك، قد يترددون ويجدون أنفسهم محاطين بالسلبية في بعض الأحيان، وبالتالي نستطيع أن نقول إن الصراخ لا يعمل أبدًا عندما يتعلق الأمر بتأديب أطفالك، لأن لديهم القدرة على الفهم ولكن بطريقة هادئة.
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4- يصبح أطفالك أكثر عدوانية
إهانة أطفالك في الأماكن العامة أو أمام الأقارب يمكن أن يجعل أطفالك عدوانيين، قد يقومون بتنفيذ نفس السلوك مع أفراد أسرتهم أو الأصدقاء عندما يكبرون، كما يمكن أن يصبحوا عدوانيين عندما يُطلب منهم التحدث عن أقاربهم أو قضاء بعض الوقت معهم أيضًا، إضافة إلى ذلك، يؤدي التوبيخ إلى بعض النزاعات بينك وبين أطفالك.
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