توقف عن توبيخ أطفالك أمام الآخرين.. 4 آثار نفسية

عندما يحدث موقف يكون فيه أطفالك يسيئون التصرف أمام الأقارب، في هذه الحالة توبخهم كطريقة لتأديبهم، ولكن للأسف يمكن أن يكون للكلمات القاسية وتذكيرهم بأخطائهم تأثير عكسي

تحرير:إسراء سليمان ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

التعامل مع الأطفال

يحمل الأطفال من البراءة ما يجعلهم يتصرفون بتلقائية دون إدراك للعديد من الأشياء حولهم، ويجب على الآباء تفهم ذلك جيدًا، واستخدام عقاب مناسب لهم عند التصرف بشكل غير لائق، ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجب على الآباء عدم توبيخ أطفالهم أمام الزائرين في البيت، لأن ذلك سيترك لهم آثارا سلبية على صحتهم النفسية، على سبيل المثال الشعور بالخوف والقلق والتوتر، على الجانب الآخر يمكن استخدام طرق تربوية، تتمثل في التحدث مع الطفل بصوت منخفض، حتى لا يشعر بالحرج، وذلك نقلًا عن "boldsky".

يعلم الآباء أطفالهم جيدًا، وبناء على ذلك يحاولون القيام بأي شيء، من أجل حمايتهم، ولكن حتى عندما تكون الرغبة الدائمة تتمثل في منحهم الحب والعطاء، والعناية الكاملة، توجد بعض الأوقات التي يقومون فيها بارتكاب أخطاء صغيرة، مما يؤدي إلى استخدام أساليب التوبيخ أمام الأقارب والغرباء، لا يكون بمثابة موقف عابر