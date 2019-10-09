تأجيل محاكمة جدة الطفلة «جنة» وتحويلها لمستشفى العباسية

تحرير:محمد فتحي ٠٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٧ م

الطفلة جنة

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية رقم 14167 لسنة 2019، جنايات شربين، والمقيدة برقم 1148 لسنة 2019، كلي شمال المنصورة، والمتهمة فيها «صفاء عبد الفتاح»، 40 سنه، بتعذيب حفيدتها الطفلة «جنة» 5 سنوات، لجلسة أول ديسمبر القادم، مع وضع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر الماضي بستة أشهر وحتى تاريخه، وإعداد تقريرًا مفصلا في هذا الشأن.

وكانت الطفلة جنة محمد سمير، ضحية تعذيب جدتها فى محافظة الدقهلية، قد لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد توقف عضلة القلب داخل المستشفى الدولى بالمنصورة.وتعرضت الطفلة المتوفاة، التى لم تتجاوز الـ5 سنوات، للتعذيب على يد جدتها التى قامت بكيِّها بآلة حادة في مناطق حساسة عقابًا لها على تبولها اللا إرادي، وخضعت الطفلة