الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليومالمدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 32طنطا 22 30دمنهور 21 29الإسكندرية 21 28بلطيم 21 28مطروح 22 28السلوم 21 29سيوة 20 33بورسعيد 23 29دمياط 23 29الزقازيق 23 32الإسماعيلية