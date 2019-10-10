إرهاب

ترامب: نقل داعشيين من خلية «بيتلز» من سوريا

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
خلية البيتلز - صورة أرشيفية
خلية البيتلز - صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما. وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من داعش على صلة بقطع رؤوس في سوريا ضمن مجموعة معروفة باسم بيتلز، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما أسوأ السيئين.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن القوات الأمريكية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين "الدواعش"، بمن فيهم بريطانيين اثنين، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا.اقرأ أيضا| خلية «البيتلز».. قاطعو الرؤوس وأكثر الإرهابيين شراسةوقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إن العسكريين الأمريكيين تسلموا
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رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

الإفتاء: تركيا تدعم الإرهاب بتحالفها مع الإخوان

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في بيان له، اليوم الخميس، الاعتداء التركي السافر على شمال سوريا فيما سمي بعملية "نبع السلام" التي تستهدف الأبرياء والمدنيين، ويعد اعتداءً على وحدة التراب السوري إلى جانب المسعى التركي نحو السيطرة على جزء من أراضي دولة مجاورة، مؤكدا أن تحالف تركيا مع تنظيمي "الإخوان والقاعدة" الإرهابيين يؤكد دعم أنقرة للإرهاب، إذ أن النظام التركي في إطار تلك العملية يتحالف مع جماعة الإخوان الإرهابية بسوريا.
شرطة-النمسا

انفجار قرب مطار بالنمسا.. ووقوع إصابات

أفادت قناة N-TV الألمانية وقوع انفجار، اليوم الخميس، بالقرب من مطار لينتس بالنمسا، مما أسفر عن إصابة شخصين اثنين بجروح بليغة. وقالت الشرطة النمساوية، في بيان لها، إن 5 أشخاص أصيبوا في الانفجار، بينهم اثنان في حالة خطرة. وأكدت وسائل إعلام محلية أن فرق الإنقاذ ومكافحة الحرائق سارعت إلى موقع الانفجار الذي يضم منشأة خاصة بالتخلص من النفايات. وأوضح متحدث باسم الشرطة أنه "لا توجد هناك أي مؤشرات على أن انفجار منشأة التخلص من النفايات ناجم عن هجوم إرهابي"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "روسيا اليوم".
إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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إطلاق-نار-في-الأمريكية (6)

بعد المعبد اليهودي.. إطلاق نار شرق ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار جديد في بلدة شرقي ألمانيا، مجاورة لمدينة "هاله"، التي قتل فيها شخصان على يد مسلح أمام معبد يهودي، في وقت سابق. وذكرت مجلة "فوكوس" أن إطلاق النار الثاني وقع في لاندسبرج التي تبعد نحو 15 كيلومترا شرقي هاله، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وقالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

إطلاق نار أمام معبد يهودي بألمانيا.. ومقتل شخصين

قالت الشرطة الألمانية، إن شخصين قتلا في إطلاق نار بمدينة هاله بشرق البلاد، اليوم الأربعاء، وإنها تبحث عن مشتبه به. وأضافت الشرطة المحلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بحسب النتائج الأولية، لقي أشخاص حتفهم. نجري عمليات بحث عاجلة. الجاني هارب. نرجو منكم البقاء في المنزل أو البحث عن مكان آخر آمن". وقال متحدث باسم الشرطة إنه "تم سماع طلقات نارية، فيما فر الجاني المزعوم على متن سيارة"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
طالبان

انفجار في جامعة غزني بأفغانستان.. وإصابة 13 شخصا

أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصا في انفجار استهدف جامعة الولاية غزني، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن الانفجار وقع داخل أحد قاعات جامعة غازني في جنوب شرق أفغانستان. وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، في نبأ عاجل لها، أنه لم ترد أي تقارير فورية توضح طبيعة الانفجار أوالخسائر المحتملة. وفي الوقت ذاته لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.
داعش

10 ملايين دولار مقابل معلومة عن زعيم داعش بالصحراء

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، عن تخصيص مكافأتين، تصل كل منهما إلى 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن مكان عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، وجاء هذا الإعلان في ذكرى مرور عامين على تفجير كمين تبناه داعش، وأودى بحياة 4 جنود أمريكيين و4 نيجريين، على الحدود بين النيجر ومالي. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن المكافأة الأولى يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لأي معلومات يمكن أن تسمح بالتعرف على أو تحديد مكان الصحراوي.
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