ترامب: نقل داعشيين من خلية «بيتلز» من سوريا

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص

خلية البيتلز - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نقلت مسلحين اثنين معتقلين من الخلية الداعشية المشهورة باسم "بيتلز" من شمال سوريا بغية تأمين استمرار اعتقالهما. وكتب ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، مساء أمس الأربعاء: "تحسبا لفقدان الأكراد أو تركيا السيطرة، لقد سحبت الولايات المتحدة مسلحين اثنين من داعش على صلة بقطع رؤوس في سوريا ضمن مجموعة معروفة باسم بيتلز، من ذلك البلد إلى مكان آمن تحت السيطرة الأمريكية"، واصفا الرجلين بأنهما أسوأ السيئين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن القوات الأمريكية تسلمت من الفصائل الكردية عشرات من أبرز المعتقلين "الدواعش"، بمن فيهم بريطانيين اثنين، لمنعهم من الهروب من السجون الواقعة شمالي سوريا.اقرأ أيضا| خلية «البيتلز».. قاطعو الرؤوس وأكثر الإرهابيين شراسةوقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها، إن العسكريين الأمريكيين تسلموا