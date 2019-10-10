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مقتل وإصابة 55 عنصرا في مواجهات تركيا و«قسد»

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص
القوات التركية - صورة أرشيفية
القوات التركية - صورة أرشيفية
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 عنصرا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، موضحا أن ما لا يقل عن 11 عنصرا في "قسد"، و 6 من المهاجمين الأتراك قتلوا في تل أبيض، فيما قتل 5 عناصر "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين، أمس الأربعاء، في حين أصيب أكثر من 33 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.
وتوقع المرصد السوري، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، المزيد من الخسائر البشرية جراء استمرار المواجهات بين الجانبين، مشيرا إلى أن القصف المتبادل والاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، تركز على محاور بمحيط وأطراف مناطق: القحطانية، عامودا، عين العرب، تل أبيض، رأس العين،
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قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
البرهان-يؤدى-اليمين-الدستورية (2)

السودان: تلقي 1.5 مليار دولار من السعودية والإمارات

أعلن السودان تلقيه مليار و500 مليون دولار، من السعودية والإمارات، أي ما يعادل نصف الدعم، البالغ 3 مليارات دولار، كانت تعهدت به الدولتان في أبريل الماضي. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، قوله إنه من المتوقع سداد المتبقي من هذا الدعم بنهاية العام المقبل، موضحا أن كلا من السعودية والإمارات، أودعت 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي، وأن السودان تسلم ما قيمته مليار دولار من المنتجات البترولية والقمح ومدخلات الإنتاج الزراعي، من الرياض وأبو ظبي.
انتخابات -الرئاسة- في- تونس (1)

برلمان تونس.. سقوط حزب الرئيس الراحل وتزوير إخواني

وسط حالة من الترقب ينتظر التوانسة الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء. وفور إغلاق صناديق الاقتراع أظهرت النتائج الأولية للانتخابات حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي بـ35 مقعدا، وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، وهو ما يعني تفتت أصوات الناخبين.
أرامكو

أرامكو تستعيد الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط نهاية نوفمبر

قال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، إن الشركة في طريقها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية شهر نوفمبر القادم.? وأضاف الناصر - أمام مؤتمر للنفط والمال في لندن حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية - إن الهجمات التي تعرضت لها «أرامكو» رفعت أسعار النفط بنسبة 20%، وقد تستمر (الهجمات) إذا لم تكن هناك استجابة دولية منسقة.? وتابع أن «غياب التصميم الدولي على اتخاذ إجراء ملموس قد يشجع المهاجمين ويعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر».?
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قصف-سوريا

قصف جوي ومدفعي تركي على مناطق بشمال سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة بشمال سوريا، وذكرت الوكالة، أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين. من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، أن المقاتلات التركية بدأت تشن ضربات جوية، مضيفة أن حالة ذعر هائلة تسود بين سكان شمال شرق سوريا. ونقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر إعلامية قولها: «إن تركيا بدأت عدوانا على منطقة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي».
صحف-سودانية

صحف عربية: هدوء حذر في بغداد وتركيا تستعد للحرب

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، بين استعراض تطورات الأوضاع في العراق وتداعيات الانسحاب الأمريكي من سوريا، كما تناولت وقائع محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. نبدأ من العراق، حيث ذكرت صحيفة "العراق" أن العاصمة العراقية بغداد استيقظت، أمس الثلاثاء، على هدوء حذر، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص، بحسب تعداد رسمي، وغداة دعوة رئيس الجمهورية إلى وقف التصعيد، والدعوة للحوار.
اردوغان-وترامب (1)

البنتاجون يصحح أخطاء ترامب بعد انسحابه من سوريا

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستمر في اتخاذ قرارات عشوائية دون الرجوع لمستشاريه، والتي قد تضر بموقف البلاد، والأمن القومي الأمريكي. حيث تحاول وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التراجع عن الضوء الأخضر الذي منحه ترامب للهجوم التركي على المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، محذرة أنقرة من أنها لا تدعم هذه الخطوة "المزعزعة للأمن". وأعلن البيت الأبيض عن سحب قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق سوريا قبيل العملية العسكرية التي تعتزم أنقرة القيام بها ضد قوات سوريا الديمقراطية، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قوات امريكية

الانسحاب الأمريكي من سوريا.. طعنة في ظهر الأكراد

"الولايات المتحدة انخرطت أكثر وأكثر في حرب بلا هدف في الأفق"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب الفعلي للقوات الأمريكية من مواقع في شمال شرقي سوريا، حيث بدأت واشنطن أمس الإثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، وهو ما يفتح الطريق أمام تنفيذ أنقرة تهديدها بشنّ هجوم ضد المقاتلين الأكراد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برر قرار الانسحاب بالقول أيضا إنه يريد ترك الأطراف الضالعة في النزاع "تحل الوضع"، وذلك في أول رد فعل منذ إعلان البيت الأبيض سحب جنود من شمال سوريا.
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