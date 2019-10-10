مقتل وإصابة 55 عنصرا في مواجهات تركيا و«قسد»

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ ص

القوات التركية - صورة أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 16 عنصرا وإصابة 33 آخرين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ومقتل 6 عناصر من القوات التركية في القصف والاشتباكات التي وقعت بين الجانبين في منطقتي تل أبيض ورأس العين شمالي سوريا، موضحا أن ما لا يقل عن 11 عنصرا في "قسد"، و 6 من المهاجمين الأتراك قتلوا في تل أبيض، فيما قتل 5 عناصر "قسد" جراء ضربات جوية وبرية تركية على منطقة رأس العين، أمس الأربعاء، في حين أصيب أكثر من 33 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية بجروح متفاوتة جراء القصف الجوي والبري.

وتوقع المرصد السوري، في بيان نقلته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس، المزيد من الخسائر البشرية جراء استمرار المواجهات بين الجانبين، مشيرا إلى أن القصف المتبادل والاستهدافات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين الطرفين، تركز على محاور بمحيط وأطراف مناطق: القحطانية، عامودا، عين العرب، تل أبيض، رأس العين،