جريمة

«فساد القمح ورشوة التموين» أبرز محاكمات الخميس

نائبة محافظ الإسكندرية السابق متهمة بارتكاب جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه متحصلة من جريمة الرشوة أودعتها «الخولي» فى حساب متهمة ثانية لإخفاء مصدر الأموال
تحرير:سماح عوض الله ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٩ ص
سعاد الخولي- أرشيفية
سعاد الخولي- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها الجلسة المقررة للنطق بالحكم فى أكبر قضية قساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامه للرقابة على الواردات والصادارات، باتهامات تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عامة بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس الطرابيلي والسابع سامح السيد والثامن أحمد عبد الفتاح والتاسع إيهاب شوقى عبد السلام بغير حق وبنية التملك لمبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيها و75 قرشا.
يُحاكم بالقضية كل من يوسف محمد محمود حامد بصفته رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصومعة أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمتهمة الثانية صباح السيد أحمد حسن عضوة بذات اللجنة ومندوب مديرية تمويل الجيزة بالصومعه والمتهم الثالث مصطفى محمود عبد الغفار عضو بذات اللجنة ومندوب مديرية
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أماني شقيقة الطفلة جنة

تأجيل محاكمة جدة الطفلة «جنة» وتحويلها لمستشفى العباسية

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية رقم 14167 لسنة 2019، جنايات شربين، والمقيدة برقم 1148 لسنة 2019، كلي شمال المنصورة، والمتهمة فيها «صفاء عبد الفتاح»، 40 سنه، بتعذيب حفيدتها الطفلة «جنة» 5 سنوات، لجلسة أول ديسمبر القادم، مع وضع المتهمة تحت الملاحظة بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية، للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها من عدمه، وذلك ما قبل شهر سبتمبر الماضي بستة أشهر وحتى تاريخه، وإعداد تقريرًا مفصلا في هذا الشأن.
المستشار-حسن-فريد

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ«فض رابعة» لـ4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
قوات-الشرطة (3)

حشيش وهيروين.. القبض على 9 تجار للمخدرات بـ5 محافظات

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأمن العام، والأمن المركزي، والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن: «الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة» من ضبط 9 من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالمواد المخدرة وبحوزتهم 150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وكيلو جرام لمخدر الكوكايين، و15 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وثلاث سيارات بنطاق الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة.
محكمة-ارشفية

إحالة 3 شقيقات للمفتى في قضية قتل الطفل يوسف بالمنوفية

أحالت محكمة جنايات وادي النطرون، أوراق 3 شقيقات متهمات بقتل الطفل يوسف ابن مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إلى فضيلة المفتى، لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامهن، بتهمة القتل العمد، عن طريق إصابته بآلة حادة فى الرآس. تعود القضية رقم 4986 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون والمقيدة برقم 1468 كلي والمتهمات فيها " وفاء ع ع ح"و" منال ع ع ح" و"نادية ع ع ح "، وأسدل عنها الستار بمحكمة وادى النطرون برئاسة المستشار على حسين البحيرى بإحالة أوراق المتهمات إلى فضيلة مفتى الديار المصرية.
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المستشار-حسن-فريد

تأجيل محاكمة 37 متهمًا بـ«فض رابعة» لـ4 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود، ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بتدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.
حبس-متهمه

رفض استئناف «فتاة العياط» وتأييد حبسها 45 يومًا

رفضت محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من دفاع أميرة أحمد عبد الله، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة العياط» على قرار حبسها على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص، مؤيدة حبسها مدة 45 يومًا بتهمة القتل، إذ قالت دينا المقدم دفاع أميرة لـ«لتحرير»، إن النيابة لم ترسل تقرير الطب الشرعي ضمن ملف القضية للمحكمة لتتطلع عليه، مشيرة إلى أنه مع تجديد حبس أميرة المتكرر ستظل حتى ميعاد الجلسة في 5 نوفمبر القادم، ونثبت براءتها من خلال المرافعة أمام المحكمة إلا إذا وردت جميع التقارير الطبية خلال الفترة القادمة من المعمل الجنائي والطب الشرعي حينها سنتقدم بالتماس.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«أحداث قسم العرب والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمتداولة بـ"أحداث قسم شرطة العرب"، إذ أعلنت النيابة العامة القبض على أحد المتهمين الهاربين، وواجهته المحكمة بما هو منسوب إليه فى أمر الإحالة، ونفى الاتهام، واستعلمت المحكمة عن طلبات الدفاع لبحث الاستجابة لها، ثم حددت موعد جلسة مرافعة النيابة اليوم.
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