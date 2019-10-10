رياضة

قرعة سهلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
أسفرت قرعة دور الـ 32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عن مواجهات قوية لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بالبطولة القارية. وأجريت القرعة، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، عن مواجهات متوسطة المستوى للفرق العربية، وغابت الصدامات العربية في هذه المرحلة العربية. ويواجه يانج أفريكانز التنزاني نظيره بيراميدز، كما سيواجه الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالي فريق إيزاي البنيني، بينما سيواجه المصري البورسعيدي نادي كوت دو أور بطل سيشيل.
وفيما يلي باقي مباريات دور الـ 32 الإضافي كالتالي: حوريا الغيني × بانداري الكيني إنييمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري كمبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري جورماهيا الكيني × موتيمبا تيمبي الكونغولي سونجو الموزمبيقي ×
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كهربا (4)

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
ميتشو

ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.
الزمالك-وبطل-الصومال (5)

رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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الزمالك

جينيراسيون: سنلجأ للمحكمة الرياضية في أزمة الزمالك

كشف موسى سار محامي، نادي جينيراسيون فوت السنغالي، أن الأخير سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، في حالة عدم وجود حل لأزمة فريقه مع الزمالك، حول مواجهة الإياب في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك في تصريحات لموقع "ويوسبورت" السنغالي: "طلبت إدارة نادي جينيراسيون فوت مني التدخل لحل الأزمة والدفاع عن حقوق النادي، وإن لم يكن هناك حل مناسب بالنسبة لنا سنلجأ مباشرة إلى المحكمة الرياضية، أهم شيء يجب أن نتذكره حاليًا هو أن جينيراسيون لديه حق يريد الحصول عليه، لأن نقل المباراة لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الإفريقي لسببين".
الزمالك- والاتحاد‎ (1)

طارق مجدي يقود مباراة الزمالك وإف سي مصر بالدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات الدوري الممتاز، التي ستقام يوم الأحد المُقبل، حيث يقود الحكم الدولي طارق مجدي مباراة الزمالك وإف سي مصر، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبدالمجيد وسعيد حمزة حكما رابعًا، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الثالث بالدوري الممتاز.. وفاز الزمالك في الجولة الثانية على نظيره مصر للمقاصة أمس الخميس، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد السلام الدولي، وارتفع رصيد الأبيض للنقطة السادسة محتلا المركز الثالث، بينما يمتلك فريق إف سي مصر نقطة وحيدة في المركز الـ16.
أسوان

رسميًا.. أسوان يعلن إذاعة مباراته مع الأهلي

أعلن نادي أسوان، عن إذاعة مباراته أمام نظيره الأهلي فضائيًا، والتي تقام في الثالثة عصر غدًا السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، جاء عبر صفحتة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، قائلًا:"رسميًا سيتم إذاعة مباراة أسوان والأهلي غدًا، حرصًا من نادي أسوان على إرضاء جماهير الكرة المصرية، لكن بدون حضور الجمهور". وكان أحمد سليمان رئيس نادي أسوان، أعلن عن إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي عبر القنوات الأرضية فقط، بعد الإتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام، أما بخصوص البث الفضائي، فلم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الشركة الراعية".
رمضان صبحي - حسين الشحات - أفشة - الأهلي

‏تعرف على ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك

‏اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، بمواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بهدف دون رد. بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 6 نقاط، احتل بها المركز الثالث خلف بيراميدز والأهلي، بفارق الأهداف. واحتل بيراميدز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تغلب هو الآخر في وقت سابق اليوم على طنطا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، وله 6 أهداف، وعليه هدف واحد، في الوقت الذي تراجع فيه الأهلي إلى المركز الثاني .
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