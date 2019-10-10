قرعة سهلة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

المصري البورسعيدي

أسفرت قرعة دور الـ 32 الإضافي ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عن مواجهات قوية لتحديد المتأهلين إلى دور المجموعات بالبطولة القارية. وأجريت القرعة، اليوم الأربعاء، بأحد الفنادق الكبرى في مصر، عن مواجهات متوسطة المستوى للفرق العربية، وغابت الصدامات العربية في هذه المرحلة العربية. ويواجه يانج أفريكانز التنزاني نظيره بيراميدز، كما سيواجه الخاسر من مواجهة الزمالك وجينيراسيون السنغالي فريق إيزاي البنيني، بينما سيواجه المصري البورسعيدي نادي كوت دو أور بطل سيشيل.

وفيما يلي باقي مباريات دور الـ 32 الإضافي كالتالي: حوريا الغيني × بانداري الكيني إنييمبا النيجيري × جالاكسي الجنوب أفريقي كوتوكو الغاني × سان بيدرو الإيفواري كمبالا سيتي الأوغندي × بارادو الجزائري جورماهيا الكيني × موتيمبا تيمبي الكونغولي سونجو الموزمبيقي ×