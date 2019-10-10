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أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1506 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 682 جنيهًا.عيار 24: 779 جنيهًا.عيار 18: 585 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5456 جنيها.سعر الأوقية: 1506 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وانخفض رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل
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فقر

6 إجراءات من الحكومة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة

تستعد الحكومة لإتخاذ مجموعة من الاجراءات الجديدة للتخفيف عن معاناه محدودي ومتوسطي الدخل، والناتجة من اثار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة بتنفيذه على مدار الثلاث سنوات الماضية، وتسبب في حدوث زيادة ملحوظة في أسعار السلع والخدمات، خاصة عقب اتخاذ قرارات تحرير أسعار الصرف، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الاجراءات الاقتصادية الصعبة. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، حيث قامت بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والإعتماد لأول مرة على حلول الجذرية والجريئة الهامة.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

إطلاق تطبيق «شارك» للتوعية بالمشروعات التنموية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل محدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وأوضحت السعيد، أن التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.
سلع-غذائية

تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 4.2% خلال سبتمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، انخفاض معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلا نحو 4.2%، في مقابل نحو 6.7% خلال شهر أغسطس السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 15.4% خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2018، بينما ارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 03%، ليبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 104 نقطة. وأرجع الجهاز أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 12.9%، ومجموعة الخضروات بنسبة 4.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 0.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 8%.
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اسعار-الذهب-دهب (5)

انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 681 جنيها

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1489 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك رغم ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1511 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 680 جنيها

واصلت أسعار الذهب صعودها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، وذلك نتيجة ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1502 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، ليقفز سعر الجرام بنحو 8 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1483 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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