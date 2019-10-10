رياضة

مواجهات نارية للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي. فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي. ويواجه
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كهربا (4)

مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
ميتشو

ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.
الزمالك-وبطل-الصومال (5)

رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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محمد فضل: موقف الزمالك قوي في أزمة جينيراسيون

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن موقف الزمالك قوي جدا في أزمة جينيراسيون فوت السنغالي، وتابع أن الزمالك نفذ تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتأجيل المباراة ونقلها لملعب برج العرب؛ ولذلك لا يوجد ما يدينه. وكان "كاف" أصدر بيانا رسميا حول أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي رفض النادي السنغالي أداءها بعد نقل المباراة إلى استاد برج العرب بالإسكندرية.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: القانون هو الحل في أزمة الأهلي والزمالك

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على أزمة مجلس إدارة النادي الأهلي مع رئيس الزمالك، قائلا: «ما يحدث غير مقبول ولا يمت للرياضة بصلة»، مضيفًا: «من الصعب أن تحدث هذه الأزمات في البطولات العالمية الكبرى». وتابع حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، عبر قناة «صدى البلد»، أن حل الأزمة سهل وبسيط ما دامت هناك قوانين ولوائح، ومن يخطئ يجب أن تتم معاقبته، مضيفًا: «تطبيق القانون يجب أن يكون على الجميع دون تمييز، حتى لا نجد أنفسنا في وسط أزمات أكبر».
عبد المنعم شطة (4)

عن أزمة لقب نادي القرن.. شطة يوجه رسالة للزمالك

أكد عبدالمنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أنه لم يكن يعمل في اللجنة الفنية للكاف وقت اختيار النادي الأهلي كنادي القرن في القارة الإفريقية. وقال شطة في تصريحات إذاعية لبرنامج 93.7 على أون سبورت إف إم، إن المعايير تم وضعها في ذلك الوقت من جانب اللجنة الفنية، ومصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد، وكانت نسخة طبق الأصل لنفس اللقب أو الجائزة بالاتحاد الأوروبي للعبة والتي على أساسها تم اختيار ريال مدريد ناديًا للقرن الماضي في القارة الأوروبية.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (7)

بحضور جماهيري.. استاد برج العرب يستضيف السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، استضافة ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 2017-2018 في تمام الثامنة مساء، بحضور جماهيري، يقدر بـ 10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين ( 5 آلاف مشجع لكل ناد). وأعلن الاتحاد المصري أنه تسلم موافقات جميع الجهات المعنية، في ظل سعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.
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