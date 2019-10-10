مواجهات نارية للأندية العربية في دوري أبطال إفريقيا

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).

وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي. فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي. ويواجه

وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.



فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.



ويواجه الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.



ويصطدم حامل اللقب، الترجي التونسي، بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.

