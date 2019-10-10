رياضة

مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).
ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لكرة الطائرة نظيره اليابان ظهر غدٍ الجمعة في تمام الساعة 12.20 دقيقة.وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد
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مرتضى منصور: «لو هناك راجل في الأهلي يظهر عقد كهربا»

?تحدث مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حصول النادي الأهلي على خدمات محمود عبدالمنعم (كهربا) لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، في يناير المقبل، متحديًا مجلس إدارة القلعة الحمراء، في إظهار عقد اللاعب المحترف بالدوري البرتغالي حاليًا، وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»: «إذا كان هناك رجلاً في النادي الأهلي فليظهر عقد اللاعب محمود كهربا.. هل سيتعاقد الأهلي مع اللاعب بمفرده؟ أم بعلاقاته النسائية التي كانت سببًا في غضبنا منه في نادي الزمالك».
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ميتشو: جاهزون لعبور عقبة جينيراسيون

وعد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، جماهير ناديه بالتأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال ميتشو عبر تصريحات تليفزيونية إنه لا ينام من أجل التأهل لدور المجموعات وعبور عقبة جينيراسيون السنغالي بعد قرار إعادة المباراة من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وأضاف: "كنت أتمنى خوض لقاء الإياب في موعده وحضور الفريق السنغالي، لكننا جاهزون للمباراة". وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع كل من ميتشو، وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، بشأن التطلعات للفترة المقبلة.
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رسميًا.. تغيير وحيد في الجهاز الفني للزمالك

انضم عصام مرعي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" بداية من اليوم الخميس. وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، تعيين عصام مرعي في منصب المدرب العام بجهاز ميتشو بدلا من أيمن عبد العزيز، الذي انتقل بدوره لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين. ويمر الزمالك بحالة من التراجع الفني بعد التتويج بلقب كأس مصر وخسر أمام الأهلي في بطولة السوبر المحلي كما تلقى الهزيمة أمام جينيراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.
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منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام إيطاليا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب إيطاليا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، ولم يجد المنتخب الإيطالي أي معاناة في الفوز على منتخب الفراعنة في لقاء استغرق 80 دقيقة فقط، حيث تفوقت إيطاليا على مصر في الأشواط الثلاثة بنتيجة (25-19)، (25-21)، (25-22) على التوالي، في الوقت الذي ظهر الفراعنة فيه خلال اللقاء متراجعًا في المستوى مقارنةً باللقاءات الخمسة السابقة.
منتخب مصر للكرة الطائرة 2

مصر تخسر أمام روسيا في مونديال الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب روسيا، بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي جمعت بينهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في خامس جولات بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (25-19) و(25-21) و(25-19) و(25-21)، وبهذه النتيجة تراجع ترتيب منتخب مصر في المسابقة إلى المركز الخامس بجدول الترتيب الذي يتصدره منتخب البرازيل أمام أمريكا وبولندا وروسيا، بعد فوز «السيليساو» في الخمس مباريات محققا العلامة الكاملة.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تسقط أمام كندا في مونديال اليابان

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام كندا بنتيجة (3-2) اليوم السبت، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوطان الأول والثاني لصالح منتخب كندا، بواقع (27-25، 27-25)، قبل أن يتعادل المنتخب المصري بحسم الشوطين الثالث والرابع لصالحه، بنتيجة (25-16، 25-22)، ولكن كندا حسمت المواجهة بالفوز في الشوط الخامس (15-9). وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب المصري نقطة وحيدة، ليصل إلى 7 نقاط، بينما حصلت كندا على نقطتين، ليرتفع رصيدها إلى 3 نقاط.
منتخب مصر للكرة الطائرة (2)

طائرة مصر تخسر أمام البرازيل في كأس العالم

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام البرازيل (1-3) اليوم الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وجاء الشوط الأول لصالح منتخب البرازيل بواقع (25-19)، قبل أن يتعادل منتخب مصر، ويحسم الشوط الثاني لصالحه (25-21)، لكن راقصي السامبا فازوا بالشوطين الثالث (25-19)، والرابع (25-22)، ليحسموا المباراة التي تأتي ضمن الجولة الثالثة من منافسات بطولة العالم، ومن ثم رفع منتخب البرازيل رصيده لـ9 نقاط في المركز الأول، في حين توقف رصيد منتخب مصر عند 6 نقاط في المركز الثالث مؤقتا، لحين انتهاء باقي منافسات الجولة.
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