مونديال الطائرة.. مصر تخسر للمرة الخامسة على التوالي

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

منتخب مصر للكرة الطائرة

خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره منتخب بولندا بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ضمن بطولة كأس العالم المقامة باليابان حتى 15 أكتوبر الجاري، وخسرت مصر اللقاء بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، وجاءت نتائجها كالتالي: (25-19)،(25-18)، (25-16). وكان المنتخب المصري نجح في تحقيق انتصارَين في أول مباراتين بكأس العالم على حساب كل من أستراليا وإيران، بينما خسر 4 مواجهات على يد كل من البرازيل (3-1)، وكندا (3-2)، وروسيا (3-1)، وإيطاليا (3-0)، وأخيرا بولندا (3-0).

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لكرة الطائرة نظيره اليابان ظهر غدٍ الجمعة في تمام الساعة 12.20 دقيقة.وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري لكرة الطائرة نظيره اليابان ظهر غدٍ الجمعة في تمام الساعة 12.20 دقيقة.



وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال.



ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر في كأس العالم للطائرة هو احتلاله المركز الثامن خلال مشاركاته في بطولة 1985 التي أقيمت باليابان.



وتقام المنافسات بنظام دوري من دور واحد، على أن يتوج باللقب الفريق الذي ينجح في حصد أكبر عدد من النقاط في اللقاءات التي سيخوضها.

