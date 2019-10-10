سعر الدولار اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.25 جنيه، ونحو 16.35 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.33 جنيه للبيع، و16.23 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك البركة، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكوسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب، وبنك مصر إيران، والبنك المصري الخليجي، والبنك المصري لتنمية الصادرات نحو 16.36 جنيه للبيع، و16.26 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك المشرق،