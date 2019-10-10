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رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص
باكستان - صورة أرشيفية
باكستان - صورة أرشيفية
هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
من ناحية أخرى، لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح يوم الأحد الماضي، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها.وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب
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«آبل» تسحب تطبيقا إلكترونيا يدعم متظاهري هونج كونج

سحبت شركة (أبل) الأمريكية، اليوم الخميس، تطبيق "هونج كونج ماب لايف" للنقل داخل المدن، والذي يسمح لسكان (هونج كونج) بتحديد مواقع رجال الشرطة على الخريطة، قائلة: "التطبيق استخدم بطرق تعرض إنفاذ القانون وسكان (هونج كونج) للخطر، لذلك علينا سحب التطبيق". وجاء هذا الإجراء بعدما اتهمت إحدى وسائل الإعلام الصينية المجموعة الأمريكية، بمساعدة الحركة المطالبة بالديمقراطية عن طريق التطبيق الذكي، مؤكدة أنه يساعد بشكل واضح مثيري الشغب، وذلك بحسب بيان نشرته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية.
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مقتل وإصابة 6 مجندين في محاولة تفكيك متفجرات ببولندا

أعلنت السلطات البولندية مقتل جنديين من الجيش وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تفكيك متفجرات تعود للحرب العالمية الثانية عُثر عليها مؤخراً بالقرب من بلدة "كوزنيا راسيبورسكا" جنوبي البلاد. ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن السلطات في جنوب بولندا قولهم اليوم الثلاثاء، أن الجنود الأربعة المصابين تم نقلهم إلى المستشفى ويعاني اثنان منهم من جروح خطيرة. وأوضحت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم العثور على المزيد من المتفجرات في نفس المنطقة لاحقاً.
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الأمم المتحدة: نعاني عجزا قدره 230 مليون دولار

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعاني عجزا قدره 230 مليون دولار، وأن احتياطاتها المالية قد تستنفد بحلول نهاية أكتوبر الجاري، قائلا إنه من أجل ضمان دفع الرواتب حتى نهاية العام، سيكون من الواجب اتخاذ تدابير منها إمكانية تأجيل مؤتمرات واجتماعات والتقليل من عدد من الخدمات، مع حصر السفر الرسمي بالأنشطة الأساسية فقط واتخاذ تدابير لتوفير الطاقة، وذلك بهدف الحد من النفقات خلال الربع الأخير من السنة، جاء في رسالة وجهها إلى 37 ألف موظف يعملون في أمانة الأمم المتحدة، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء.
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بعد انسحاب بكين.. أزمات تلاحق أكبر مشروع غاز إيراني

يبدو أن الأوضاع في إيران مستمرة في التدهور، حيث أعلنت الصين نيتها وقف مشاركتها في مشروع ضخم للغاز الطبيعي في إيران. حيث قال وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنه، إن شركة الصين الوطنية للبترول "سي إن بي سي" لم تعد شريكا في أكبر مشروع للغاز الطبيعي في إيران، وهو ما سيدفع الدولة الواقعة على الخليج العربي إلى البدء في تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل "بارس" الجنوبي العملاق. وكانت الشركة الصينية هي الشريك الدولي الوحيد المتبقي في المشروع، بعد انسحاب شركة "توتال" الفرنسية العام الماضي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي 2015.
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زلزال-تسونامي

مصرع وإصابة 3 أشخاص جراء زلزال في باكستان

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح اليوم الأحد، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها. وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب ميربور والمناطق المجاورة لها وقع في تمام الساعة "10:28 صباحا" بالتوقيت المحلي واستمر لثلاث ثواني تقريبًا. وكانت قناة "سماء تي في" الباكستانية قد أفادت بأن الزلزال بلغت شدته 3.8 درجة على مقياس ريختر، ووقع على عمق ضحل نسبيا بلغ 15 كيلومترًا؛ وذلك بحسب المركز الوطني لرصد الزلازل في باكستان.
انقلاب حافلة

مصرع وإصابة 21 شخصا جراء حادث تحطم حافلة في باكستان

لقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرين إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم السبت في قناة لصرف المياه على أحد الطرق السريعة في إقليم "بلوشستان" الباكستاني. وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كانت الحافلة متجهة من منطقة "باسني" إلى مدينة "كراتشي" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
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رئيس وزراء باكستان: علاقتنا بمصر عميقة.. ولقاء السيسي إيجابي

أكد عمران خان رئيس وزراء باكستان، عمق العلاقات المصرية الباكستانية، والنتائج الإيجابية للقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأشار خان إلى أهمية توقيت زيارة وفد رجال أعمال مصري لبناني، التي جاءت عقب لقاء الرئيس السيسي لتأكيد اهتمام الحكومتين المصرية والباكستانية بتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية ولا سيما في تشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،
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باكستان تحذر من «حمام دم» محتمل في كشمير

حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في خطاب اليوم الجمعة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من احتمال وقوع "حمام دم" عندما تنهي الهند حظر التجوال في إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وأضاف أن أي صراع شامل بين بلاده والهند، الجارتين النوويتين، لن يقف فقط عند حدودهما، بحسب "يورونيوز"، يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين حول إقليم كشمير الذي تتنازعان عليه في أعقاب قرار الحكومة الهندية أوائل أغسطس الماضي، بإلغاء الوضع الخاص لولاية "جامو وكشمير" الشطر الهندي من الإقليم.
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