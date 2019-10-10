رجل يهاجم وزير الأمن الإندونيسي بسكين

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

باكستان - صورة أرشيفية

هاجم رجل، وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، في أثناء زيارته لبلدة باندجلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، وذلك حسبما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون. وأكد المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية ديدي براسيتيو، الواقعة وأبلغ وسائل الإعلام بأن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة. ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى. وذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى. وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

من ناحية أخرى، لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين؛ إثر انهيار منزل في مدينة "ميربور" بعد أن ضرب زلزال صباح يوم الأحد الماضي، المدينة الواقعة في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير ومناطق مجاورة لها.وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن الزلزال الذي ضرب