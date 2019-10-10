مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
أجريت مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وترتيب مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية
١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص
الأهلي
أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة.
وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).
وأشار الكاف إلى أن جينيراسيون لا يمتلك نقاطًا في التصنيف، إلا أنه جاء في الوعاء الثاني استثنائيًا بسبب أزمة مباراته مع الزمالك.
وكان جينيراسيون قد رفض نقل لقاء الزمالك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الأبيض بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي
وأشار الكاف إلى أن جينيراسيون لا يمتلك نقاطًا في التصنيف، إلا أنه جاء في الوعاء الثاني استثنائيًا بسبب أزمة مباراته مع الزمالك.
وكان جينيراسيون قد رفض نقل لقاء الزمالك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الأبيض بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب، ما أدى إلى إلغاء المباراة وقتها.
وضمت المجموعة الأولى، مازيمبي الكونغولي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي، وبريميرو دو أوجوستو الأنجولي، وزيسكو يونايتد الزامبي.
فيما شهدت المجموعة الثانية، صدامًا بين 3 أندية عربية وهي: الأهلي المصري، والنجم الساحلي التونسي، والهلال السوداني، بجانب فريق بلاتينيوم الزيمبابوي.
ويواجه الوداد المغربي، فرق اتحاد الجزائر، وصن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
ويصطدم حامل اللقب، الترجي التونسي، بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، في المجموعة الرابعة، ويزاحمهما في المنافسة شبيبة القبائل الجزائري، وفيتا كلوب الكونغولي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وترتيب مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية وجاءت كالتالي علمًا بأن الفرق المذكورة أولاً ستقام المباريات على ملاعبها.
الجولة الأولى (29 – 30 نوفمبر 2019)
بريميرو دو أوجوستو الأنجولي × زيسكو الزامبي (المجموعة الأولى)
مازيمبي الكونغولي × الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي (المجموعة الأولى)
النجم الساحلي التونسي × الأهلي (المجموعة الثانية)
الهلال السوداني × بلاتينيوم بطل زيمبابوي (المجموعة الثانية)
اتحاد الجزائر × الوداد المغربي (المجموعة الثالثة)
صن داونز الجنوب أفريقي × بيترو أتلتيكو الأنجولي (المجموعة الثالثة)
الرجاء المغربي × الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)
شبيبة القبائل الجزائري × فيتا كلوب الكونغولي (المجموعة الرابعة)
الجولة الثانية (6 – 7 ديسمبر 2019)
زيسكو الزامبي × مازيمبي الكونغولي (المجموعة الأولى)
الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي × بريميرو دو أوجوستو الأنجولي (المجموعة الأولى)
بلاتينيوم بطل زيمبابوي × النجم الساحلي التونسي (المجموعة الثانية)
الأهلي × الهلال السوداني (المجموعة الثانية)
بيترو أتلتيكو الأنجولي × اتحاد الجزائر (المجموعة الثالثة)
الوداد المغربي × صن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثالثة)
الترجي التونسي × شبيبة القبائل الجزائري (المجموعة الرابعة)
فيتا كلوب الكونغولي × الرجاء المغربي (المجموعة الرابعة)
الجولة الثالثة (27-28 ديسمبر 2019)
زيسكو الزامبي × الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي (المجموعة الأولى)
بريميرو دو أوجوستو الأنجولي × مازيمبي الكونغولي (المجموعة الأولى )
الأهلي × بلاتينيوم بطل زيمبابوي (المجموعة الثانية)
النجم الساحلي التونسي × الهلال السوداني (المجموعة الثانية)
اتحاد الجزائر × صن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثالثة)
الوداد المغربي × بيترو أتلتيكو الأنجولي (المجموعة الثالثة)
الرجاء المغربي × شبيبة القبائل الجزائري (المجموعة الرابعة)
الترجي التونسي × فيتا كلوب الكونغولي (المجموعة الرابعة)
الجولة الرابعة (14-15 فبراير 2020)
الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي × زيسكو الزامبي (المجموعة الأولى)
مازيمبي الكونغولي × بريميرو دو أوجوستو الأنجولي (المجموعة الأولى)
بلاتينيوم بطل زيمبابوي × الأهلي (المجموعة الثانية)
الهلال السوداني × النجم الساحلي التونسي (المجموعة الثانية)
بيترو أتلتيكو الأنجولي × الوداد المغربي (المجموعة الثالثة)
صن داونز الجنوب أفريقي × اتحاد الجزائر (المجموعة الثالثة)
فيتا كلوب الكونغولي × الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)
شبيبة القبائل الجزائري × الرجاء المغربي (المجموعة الرابعة)
الجولة الخامسة (21 – 22 فبراير 2020)
زيسكو الزامبي × بريميرو دو أوجوستو الأنجولي (المجموعة الأولى)
الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي × مازيمبي الكونغولي (المجموعة الأولى)
الأهلي × النجم الساحلي التونسي (المجموعة الثانية)
بلاتينيوم بطل زيمبابوي × الهلال السوداني (المجموعة الثانية)
بيترو أتلتيكو الأنجولي × صن داونز الجنوب أفريقي (المجموعة الثالثة)
الوداد المغربي × اتحاد الجزائر (المجموعة الثالثة)
الترجي التونسي × الرجاء المغربي (المجموعة الرابعة)
فيتا كلوب الكونغولي × شبيبة القبائل الجزائري (المجموعة الرابعة)
الجولة السادسة (6-7 مارس 2020)
بريميرو دو أوجوستو الأنجولي × الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي (المجموعة الأولى)
مازيمبي الكونغولي × زيسكو الزامبي (المجموعة الأولى)
النجم الساحلي التونسي × بلاتينيوم بطل زيمبابوي (المجموعة الثانية)
الهلال السوداني × الأهلي (المجموعة الثانية)
اتحاد الجزائر × بيترو أتلتيكو الأنجولي (المجموعة الثالثة)
صن داونز الجنوب أفريقي × الوداد المغربي (المجموعة الثالثة)
شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المجموعة الرابعة)
الرجاء المغربي × فيتا كلوب الكونغولي (المجموعة الرابعة)
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