مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أجريت مراسم قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وترتيب مباريات دور المجموعات بالبطولة القارية

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

الأهلي

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي أقيمت في مدينة السادس من أكتوبر، عن مواجهات نارية للأندية العربية المشاركة بالبطولة، وشارك أسطورة مصر أحمد حسن، في عملية القرعة، التي أدارها نائب أمين عام الكاف أنطوني بافو، ومدير إدارة المسابقات سامسون أدامو، في الحفل الذي حضره ممثلو الفرق المتأهلة. وشهد التصنيف الثاني وجود فريقي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، انتظارًا لإقامة مباراة إياب دور الـ32 بينهما يوم 24 أكتوبر الجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السنغالي على أرضه (2-1).

وأشار الكاف إلى أن جينيراسيون لا يمتلك نقاطًا في التصنيف، إلا أنه جاء في الوعاء الثاني استثنائيًا بسبب أزمة مباراته مع الزمالك. وكان جينيراسيون قد رفض نقل لقاء الزمالك إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الأبيض بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي