إطلاق تطبيق «شارك» للتوعية بالمشروعات التنموية

تحرير:رنا عبد الصادق ١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق المحمول "شارك" بشكل محدث ليكن بمثابة همزة الوصل مع المواطن، للتوعية بالبرامج والمشروعات التنموية، ومؤشرات أدائهما، مضيفة أنه يعد طريقة فعالة للتمكين من المتابعة الدورية، بما يعزز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية. وأوضحت السعيد، أن التطبيق يهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في إتاحة المعلومات الخاصة ببرامج التنمية، ومؤشرات الأداء والمشروعات الاستراتيجية، فضلاً عن دوره في التوعية المجتمعية الموسعة بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة بشكل دوري.

من جانبه قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط، إن المشاركة ضرورية فيما يخص المشروعات، مما سيسهم في إعطاء المواطن نوع من المشاركة بالحوار ويساعده في متابعة المشروعات المنفذة والمستهدفة وتقييم المشروعات التي تم تنفيذها من حيث مردودها، مشيرًا إلى أن التطبيق يأتي في