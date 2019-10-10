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وفاة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص
طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق
طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق
توفى فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، في جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا. وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، إذ تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة 5 أعوام.
وذلك قبل أن يصبح وزيرا للاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف، والذي كان يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات منذ تأسيس الوزارة عام 1999. وساهم طارق كامل فى العديد من الإنجازات في القطاع كان أبرزها طرح رخصة المحمول الثالثة ورخص الجيل الثالث، إذ دخلت خزينة الدولة آنذاك 35 مليار جنيه من حصيلة تلك الرخص، والعمل على
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زاهى-حواس

زاهي حواس: بحث نقل مومياء توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، اليوم الخميس، إنه من المقرر طرح فكرة نقل مومياء توت عنخ آمون الموجودة حاليا فى مقبرته رقم 62 بوادي الملوك بالأقصر للمتحف المصري الكبير، للمناقشة والدراسة خلال المؤتمر الدولي للمصريات، والذي تستضيفه القاهرة، في نوفمبر المقبل، بمشاركة جميع الأثريين وخبراء المصريات من جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته مؤخرا إلى المتحف الكبير لترميمه كان بهدف إنقاذه حيث كان يعانى من مظاهرة تلف شديدة خاصة، وأنه لم يرمم منذ اكتشافه عام 1922 على يد العالم البريطاني هوارد كارتر.
رجب-طيب-أردوغان (3)

وكيل مجلس النواب يطالب بمحاكمة دولية لأردوغان

أدان سليمان وهدان وكيل مجلس النواب نائب رئيس حزب الوفد، العدوان التركي على الأراضي السورية، إذ أنه اعتداء صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة يتنافى مع قواعد القانون الدولي، ويهدد بعودة تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يرتكب انتهاكات وجرائم واضحة في حق الشعب السورى، من خلال القصف العشوائي المستمرة ضد المواطنين الأبرياء، مشيرا إلى أن ما يقوم به أردوغان في شمال سوريا يستوجب محاسبته أمام المحاكم الدولية، فأردوغان والمخابرات التركية تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسهم جبهة النصرة الإرهابية.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل اليوم الخميس، بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية". وتوجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله، اليوم الخميس إلى القاهرة في زيارة رسمية لمصر. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أن العاهل الأردني يجري خلال الزيارة مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول العلاقات بين البلدين، والتطورات الإقليمية الراهنة.
العفو-عن-سجناء (4)

الإفراج بالعفو عن 399 مسجونا بمناسبة نصر أكتوبر

أفرجت وزارة الداخلية عن 399 مسجونا، اليوم الخميس، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باق مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر. وشمل الإفراج بالعفو 119 مسجونا، بالإضافة لـ280 آخرين بالعفو الشرطي. وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع السجون عقد لجان لفحص ملفات المسجونين على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمالها إلى انطباق القرار على 119 نزيلا.
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السيسي (2)

لبناء جهاز كفء.. السيسي يوجه بنقل الحكومة للعاصمة الجديدة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحكمة، ويرتقي إلى تطلعات المواطنين ومدى رضائهم عن الخدمات المقدمة، ويخضع للمسائلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مُستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وزير الاتصالات في ختام زيارته لفرنسا

وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
وزير-الاتصالات-وتكنولوجيا-المعلومات (2)

تعاون مصري فرنسي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا؛ سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الابداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في اطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.
.3-وزراء-يجتمعون-ببورسعيد-لمناقشة-ميكنة-التأمين-الشامل (2)

3 وزراء ببورسعيد لمناقشة ميكنة التأمين الشامل

عقد 3 وزراء اجتماعا، اليوم الإثنين، بمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان. وناقشت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آخر مستجدات تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالتأمين الشامل. وتضم منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى اليوم 7 مستشفيات، و25 مركزا ووحدة صحية للرعاية الأولية تقدم خدماتها للمواطنين بكل أحياء المحافظة.
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