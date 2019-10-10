وفاة وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل

١٠ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ ص

طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق

توفى فى الساعات الأولى، من صباح اليوم الخميس، الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، في جنيف، وذلك بعد صراع مع المعرض، وسيتم تحديد مراسم الدفن والجنازة لاحقا. وشغل الدكتور طارق كامل منصب كبير مستشارى رئيس آيكان العالمية للشئون الحكومية، وتولى منصبه فى الوزارة من يوليو 2004 إلى فبراير من عام 2011، قاد خلالها القطاع لإنجازات كبيرة حتى أنه يعد الأب الروحى لقطاع الاتصالات، وأحد مؤسسيه البارزين، إذ تولى منصب مستشار أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند تأسيس الوزارة ولمدة 5 أعوام.

وذلك قبل أن يصبح وزيرا للاتصالات بحكومة الدكتور أحمد نظيف، والذي كان يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات منذ تأسيس الوزارة عام 1999. وساهم طارق كامل فى العديد من الإنجازات في القطاع كان أبرزها طرح رخصة المحمول الثالثة ورخص الجيل الثالث، إذ دخلت خزينة الدولة آنذاك 35 مليار جنيه من حصيلة تلك الرخص، والعمل على